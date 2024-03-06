Какие дела нужно успеть сделать на даче в марте

С наступлением календарной весны самые активные дачники уже начали готовиться к теплому сезону. По словам экспертов, их труды не напрасны. Даже сейчас, когда на улицах все еще лежит снег, на участке можно провести немало подготовительных работ. Рассказываем про список дел, которые нужно успеть сделать на даче в марте.

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Обезопасить дом от подтопления

Прошедшая зима в столичном регионе выдалась снежной. В связи с этим дачникам стоит позаботиться о своем участке, чтобы избежать подтоплений. Перед активным таянием снега его лучше убрать подальше от фундамента дома, рассказала в беседе с Москвой 24 председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

"На самом деле об этом стоило позаботиться еще осенью. Например, сделать дренаж, чтобы впоследствии весной на участке не образовалось "болото". Сейчас же снег можно убрать в бочки, чтобы он растаял в них, а талую воду в дальнейшем использовать для поливки", – посоветовала эксперт.

Кроме того, из подвалов следует вынести все ценное имущество, чтобы ничего не испортилось, если подтопление все же не удалось предотвратить.

Позаботиться о будущем урожае

В марте можно посеять на рассаду помидоры, перцы, баклажаны и капусту. Но перед этим важно рассчитать период "забега" – время, которое необходимо растению для прорастания, рассказал Москве 24 председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Важно понять, какой сорт растения, когда и куда планируется высаживать. И от этого рассчитывать срок посева. Позднеспелые и гибриды высаживаются раньше, в конце февраля – начале марта. Среднеспелые – с середины марта до середины апреля, а раннеспелые (с коротким периодом вегетации) сажаются во вторую половину апреля и даже начала мая.Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России"

Также стоит учитывать, что рассада лучше всего растет при использовании подсветки.

"Если выращивать ее без подсветки и засеять рано, то она вытянется – станет длинной, но хлипкой, потому что пока еще световой день короткий. Подсветка же эту проблему решит", – объяснил Туманов.

Подготовить почву

Пока снег не сошел, с его помощью стоит увлажнить почву. Особенно это важно сделать в теплицах.

"В марте следует наносить снег в теплицу и распределить его по грядкам. Растаяв, он напитает землю влагой", – говорит председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова. Далее можно накрыть все черной пленкой. Тогда почва будет не только влажная, но еще и прогреется. Это важно, если планируете что-то посадить как можно скорее. Тогда уже в апреле удастся посеять редиску, укроп, петрушку и кинзу. Татьяна Жашкова, председатель правления клуба "Цветоводы Москвы"

Вместе с тем можно положить побольше снега под яблони и "утоптать" его, поскольку под деревьями он быстро тает. Такая мера поможет сохранить достаточное количество влаги в почве.

Защитить деревья

В первый месяц весны деревья следует защищать от ожогов.

"В марте еще наблюдается минусовая температура. Когда морозы приходятся на солнечные дни, кора замерзает, а после под воздействием лучей разогревается. И в результате от перепадов температур она трескается", – объяснил председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Во избежании ожогов стволы деревьев белят. В идеале эту процедуру лучше проводить осенью.

В марте же рекомендую обернуть газетами штамбы (часть ствола до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны) и скелетные ветки, а затем повязать ниткой.Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России"

Не каждое растение требует защиты стволов. Например, деревьям с огрубевшей корой вряд ли грозят солнечные ожоги, заключил эксперт.