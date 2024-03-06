Кому стоит завести шиншиллу в качестве домашнего животного

В дикой природе шиншиллы Chinchilla lanigera живут колониями. Они моногамны и выбирают себе постоянного партнёра. При этом в «друзьях» они не нуждаются и прекрасно чувствуют себя одни. Если же вы хотите взять нескольких зверьков, то берите шиншилл одного пола.

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Шиншиллы сами по себе очень пугливы и боятся резких и громких звуков. От страха они могут и умереть. Гладить животное нужно только по мордочке, грудке, шее, но не по спине или бокам. Эти питомцы могут сбрасывать мех, поэтому их нельзя ловить за хвост.

Шиншиллы мало пьют и едят. Чтобы у питомца не было ожирения и диабета, давайте ему готовые смеси и очищенное зерно.

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Комфортная температура для шиншилл составляет от +12 до +23 градусов по Цельсию. При этом одинаково смертельно опасны для них перегрев и переохлаждение.

У шиншилл нет потовых и сальных желез. Они не пахнут и редко вызывают аллергическую реакцию. Однако самостоятельно охлаждаться этим животным тяжело.

Больше всего подойдёт шиншилла людям-«совам», которые склонны к созерцанию. Становятся активными шиншиллы ближе к вечеру. Выпускать их на прогулку можно, но только если вы заранее убрали все ценные вещи и опасные предметы.