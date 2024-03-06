Какие травмы можно получить во время уборки дома

Начало весны - время повышенной травмоопасности. Днем на солнышке тают сугробы, но ночью вода подмерзает, покрывая тротуары коркой льда - очень легко поскользнуться и упасть. Угрозу представляют и сосульки, падающие с крыш. При этом травму можно получить и дома.

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Весной хозяйки приводят дом в порядок, устраивают генеральную уборку, и это тоже может закончиться неприятностью.

Какие травмы чаще всего встречаются при уборке дома и как их избежать, "Российской газете" рассказал врач-травматолог телемедицинского сервиса "Доктис" Павел Демин.

Скользкие полы и падения

"Очень частая причина бытового травматизма - падение на скользких полах или с высоты. Влажная уборка, пролитые на пол жидкости, неустойчивые табуретки - все это может создать ситуацию, при которой легко потерять равновесие и упасть, - предупреждает Павел Демин. - Последствия таких падений могут быть различными - от незначительных синяков и ушибов до серьезных растяжений, вывихов и переломов".

Особенно высок риск травмирования для пожилых людей и детей - их рефлексы могут быть не настолько быстрыми, чтобы эффективно сгруппироваться и предотвратить падение.

Что делать:

Если пострадавший испытывает сильную боль, неспособность двигаться, тем более, потерял сознание, нельзя его двигать. Нужно немедленно вызвать скорую помощь.

В случае незначительных травм (небольшие ушибы), нужно приложить лёд, если есть ссадины - обработать их антисептиком.

Если поврежденная конечность отекает и сохраняется сильная боль - это может указывать на серьезную травму (разрыв связок, перелом). В таких случаях также необходима медицинская помощь.

Химические ожоги бытовыми средствами

Использование агрессивных химических средств без респиратора и перчаток может привести к опасным последствиям. Многие чистящие средства (например, удаляющие жир) содержат вещества, которые при вдыхании могут вызвать раздражение или даже химические ожоги кожи, слизистой оболочки носа, горла и верхних дыхательных путей. Опасно попадание таких средств и на незащищенную кожу.

"Риск увеличивается в плохо вентилируемых и небольших по объему помещениях, где концентрация паров агрессивных компонентов выше, - например, в туалете и ванной комнате. Симптомы могут включать раздражение кожного покрова, кашель, затрудненное дыхание, чувство жжения в горле и глазах, а в более тяжелых случаях - отек дыхательных путей", - говорит доктор Демин.

Эксперт рекомендует читать инструкцию по применению и соблюдать ее во время применения средства: например, не стоит оставлять гель или раствор на очищаемых поверхностях дольше рекомендуемого времени.

Особенно осторожным во время применения агрессивной химии нужно быть аллергикам и астматикам.

Что делать:

Сразу же промойте пораженный участок большим количеством воды в течение 15-20 минут. Это поможет снизить концентрацию химического вещества и предотвратить его дальнейшее воздействие.

Не наносите на обожженный участок мази, кремы или масло до оценки врачом, так как это может усугубить состояние.

Если ожог затрагивает обширные участки кожи, слизистые оболочки глаз и органов дыхания, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Неосторожное обращение с острыми предметами

Порезы - также одна из самых частых бытовых травм.

"Лезвия ножей при мытье посуды, разбитое стекло и открытые края консервных банок в мусорном мешке - все это может привести к резаным ранам. Они могут быть поверхностными или глубокими, в некоторых случаях сопровождаются обильным кровотечением - в таких случаях может потребоваться профессиональная медицинская помощь. Также такие раны опасны присоединением инфекции через поврежденную кожу", - отмечает Павел Демин.

Что делать:

Промойте рану проточной водой.

Наложите на рану чистую повязку или ткань и аккуратно прижмите рукой, чтобы остановить кровотечение.

После остановки кровотечения обработайте рану антисептиком и закройте чистой повязкой.

Если кровотечение не останавливается, рана глубокая, если есть подозрение на попадание грязи или инфекции в область раны, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Травмы опорно-двигательного аппарата

"Во время уборки многие забывают о правилах безопасного поднятия тяжестей и не используют для опоры мышцы ног, что приводит к резкому увеличению нагрузки на позвоночник и мышечный каркас спины. Также, длительное выполнение уборки без перерывов и разминки может привести к затеканию мышц шеи, плеч и рук, вызывая болезненные ощущения и спазмы", - отмечает травматолог.

Что делать:

После получения травмы нужно приложить холод к пораженной области (например, лед в полотенце) в течение 15-20 минут. Это поможет уменьшить отек и боль.

При сильной боли можно принять безрецептурные болеутоляющие средства.

Если боль нарастает или не уменьшается, особенно если локализуется в области сердца, появляется отек или нарушение функции конечности, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В будущем лучше избегать нагрузок на пораженную область, чтобы предотвратить рецидив травмы.

Как избежать травм во время уборки дома