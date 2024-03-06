Травматолог рассказал, какие травмы можно получить во время уборки дома
Начало весны - время повышенной травмоопасности. Днем на солнышке тают сугробы, но ночью вода подмерзает, покрывая тротуары коркой льда - очень легко поскользнуться и упасть. Угрозу представляют и сосульки, падающие с крыш. При этом травму можно получить и дома.
Весной хозяйки приводят дом в порядок, устраивают генеральную уборку, и это тоже может закончиться неприятностью.
Какие травмы чаще всего встречаются при уборке дома и как их избежать, "Российской газете" рассказал врач-травматолог телемедицинского сервиса "Доктис" Павел Демин.
Скользкие полы и падения
"Очень частая причина бытового травматизма - падение на скользких полах или с высоты. Влажная уборка, пролитые на пол жидкости, неустойчивые табуретки - все это может создать ситуацию, при которой легко потерять равновесие и упасть, - предупреждает Павел Демин. - Последствия таких падений могут быть различными - от незначительных синяков и ушибов до серьезных растяжений, вывихов и переломов".
Особенно высок риск травмирования для пожилых людей и детей - их рефлексы могут быть не настолько быстрыми, чтобы эффективно сгруппироваться и предотвратить падение.
Что делать:
- Если пострадавший испытывает сильную боль, неспособность двигаться, тем более, потерял сознание, нельзя его двигать. Нужно немедленно вызвать скорую помощь.
- В случае незначительных травм (небольшие ушибы), нужно приложить лёд, если есть ссадины - обработать их антисептиком.
- Если поврежденная конечность отекает и сохраняется сильная боль - это может указывать на серьезную травму (разрыв связок, перелом). В таких случаях также необходима медицинская помощь.
Химические ожоги бытовыми средствами
Использование агрессивных химических средств без респиратора и перчаток может привести к опасным последствиям. Многие чистящие средства (например, удаляющие жир) содержат вещества, которые при вдыхании могут вызвать раздражение или даже химические ожоги кожи, слизистой оболочки носа, горла и верхних дыхательных путей. Опасно попадание таких средств и на незащищенную кожу.
"Риск увеличивается в плохо вентилируемых и небольших по объему помещениях, где концентрация паров агрессивных компонентов выше, - например, в туалете и ванной комнате. Симптомы могут включать раздражение кожного покрова, кашель, затрудненное дыхание, чувство жжения в горле и глазах, а в более тяжелых случаях - отек дыхательных путей", - говорит доктор Демин.
Эксперт рекомендует читать инструкцию по применению и соблюдать ее во время применения средства: например, не стоит оставлять гель или раствор на очищаемых поверхностях дольше рекомендуемого времени.
Особенно осторожным во время применения агрессивной химии нужно быть аллергикам и астматикам.
Что делать:
- Сразу же промойте пораженный участок большим количеством воды в течение 15-20 минут. Это поможет снизить концентрацию химического вещества и предотвратить его дальнейшее воздействие.
- Не наносите на обожженный участок мази, кремы или масло до оценки врачом, так как это может усугубить состояние.
- Если ожог затрагивает обширные участки кожи, слизистые оболочки глаз и органов дыхания, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Неосторожное обращение с острыми предметами
Порезы - также одна из самых частых бытовых травм.
"Лезвия ножей при мытье посуды, разбитое стекло и открытые края консервных банок в мусорном мешке - все это может привести к резаным ранам. Они могут быть поверхностными или глубокими, в некоторых случаях сопровождаются обильным кровотечением - в таких случаях может потребоваться профессиональная медицинская помощь. Также такие раны опасны присоединением инфекции через поврежденную кожу", - отмечает Павел Демин.
Что делать:
- Промойте рану проточной водой.
- Наложите на рану чистую повязку или ткань и аккуратно прижмите рукой, чтобы остановить кровотечение.
- После остановки кровотечения обработайте рану антисептиком и закройте чистой повязкой.
- Если кровотечение не останавливается, рана глубокая, если есть подозрение на попадание грязи или инфекции в область раны, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Травмы опорно-двигательного аппарата
"Во время уборки многие забывают о правилах безопасного поднятия тяжестей и не используют для опоры мышцы ног, что приводит к резкому увеличению нагрузки на позвоночник и мышечный каркас спины. Также, длительное выполнение уборки без перерывов и разминки может привести к затеканию мышц шеи, плеч и рук, вызывая болезненные ощущения и спазмы", - отмечает травматолог.
Что делать:
- После получения травмы нужно приложить холод к пораженной области (например, лед в полотенце) в течение 15-20 минут. Это поможет уменьшить отек и боль.
- При сильной боли можно принять безрецептурные болеутоляющие средства.
- Если боль нарастает или не уменьшается, особенно если локализуется в области сердца, появляется отек или нарушение функции конечности, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
- В будущем лучше избегать нагрузок на пораженную область, чтобы предотвратить рецидив травмы.
Как избежать травм во время уборки дома
- Положите нескользящие коврики в местах повышенного риска - в ванной комнате, у кухонной раковины и при входе в дом.
- Перед работой проверьте устойчивость стремянки.
- При использовании чистящих средств обеспечьте достаточный приток свежего воздуха, открыв окна и двери.
- Пользуясь агрессивной "химией", надевайте маску, перчатки, защитные очки - чтобы предотвратить контакт с химическими веществами.
- Острый мусор (осколки стекла, крышки от консервных банок) предварительно кладите в плотный пакет.
- Соблюдайте правила при подъеме тяжестей: нельзя поднимать груз, наклонившись к нему, нужно присесть, сохраняя спину прямой, и поднимать, используя силу ног.
- При переносе тяжелых предметов распределяйте вес равномерно, по возможности используя обе руки.