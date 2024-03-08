Цикламены, антуриумы и не только: какие цветы в горшках дарят на 8 Марта

В предпраздничную неделю спрос на комнатные растения вырос в разы, рассказали "РГ" участники рынка. Цветы в горшках - недорогая и более долговечная альтернатива свежесрезанному букету, особенно на фоне задержек поставок из недружественных стран.

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Спрос на комнатные растения перед 8 Марта растет ежегодно: в этом году продажи во всех каналах превышают данные предыдущей недели в несколько раз, рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. При этом практически 95% продаж всех горшечных растений в крупных сетях приходится на офлайн, поскольку люди чаще предпочитают выбирать комнатные растения лично и в дополнение к ним покупают другие предпраздничные товары.

"В целом, спрос на покупку комнатных растений к весеннему празднику уверенно растет с 2021 года. Люди стали больше время проводить дома, удаленный и гибридный форматы работы вошли в норму, поэтому вырос и тренд на занятие домашним растениеводством, особенно среди молодежной аудитории", - говорит Караваев.

Последние годы заметно увеличивается доля отечественных цветов в горшках, особенно луковичных - гиацинтов и тюльпанов, а также роз, хризантем, бегоний, примул, гортензий, отмечает эксперт. Привлекает и стоимость цветущих растений в горшках - цены начинаются от 100 руб. Но можно найти и редкие растения по стоимости как не самые дешевые духи. При этом радовать такие растения будут точно не неделю-две, как срезанные цветы. Декоративные цветы живут 6-10 лет и цветут не один раз.

В компании "Ашан" "РГ" рассказали, что общий спрос на комнатные растения в горшках вырос почти в три раза по сравнению с прошлой неделей. Лидерами продаж два года подряд остаются орхидеи "Фаленопсисы". Также в топ продаж 2023 года вошли цикламены, бегонии, герберы, гиацинты, примулы, различные виды кактусов и суккулентов. Есть в продаже и редкие виды комнатных растений - например, хищные, такие как насекомоядный микс, мухоловка, саррацения, а также араукария, бромелиевые растения и другая экзотика.

Основную часть живых растений по-прежнему привозят из европейских питомников, однако российские агрокомбинаты и питомники выращивают все больше новых сортов, расширяя ассортимент, отметили в сети.

В сети OBI лидеры продаж - цикламены, розы и хризантемы, в "Леруа Мерлен" - фаленопсисы.