Алабай или среднеазиатская овчарка. Древняя порода гигантских горных собак

Среднеазиатская овчарка, также известная как алабай, - одна из старейших пород собак в мире. Несомненно, его размеры и выражение глаз делают его собакой, способной вызывать уважение и трепет, вот почему Международная кинологическая федерация (FCI) официально признала ее агрессивной породой. Эти гигантские собаки были выведены для пастушьих и сторожевых работ, и из-за внушительного размера их редко можно увидеть гуляющими по городу. Алабай отличается уравновешенностью и спокойным характером, однако ему необходима серьезная дрессировка, и его не рекомендуется заводить людям, не имеющим в этом опыта. Познакомимся поближе.

Особенности породы

Алабая легко узнать по крупному размеру, при этом самцы крупнее самок. Его тело крепкое и мускулистое, с сильными мускулистыми лапами. На голове, массивной и прямоугольной формы, выделяются опущенные треугольные уши. В Средней Азии чаще всего их ампутируют, как и хвост. Шерсть алабая двухслойная, гладкая и густая, может иметь любой окрас.

Высота:

Самки: 60-69 см;

Самцы: 65-78 см.

Вес:

Самки: 40-65 кг;

Самцы: 50-79 кг.

Гигантский алабай может превышать в весе 100 килограммов.

Продолжительность жизни: от 12 до 15 лет.

Происхождение

Хотя место происхождения алабая точно неизвестно, утверждается, что порода берет начало от кочевых племен Центральной Азии. Порода считается одной из старейших в мире (ей около 4000 лет) и возникла естественным путем в результате скрещивания тибетских мастифов и монгольских овчарок. С самого начала алабай использовался в качестве пастушьей собаки и в качестве сторожевой собаки, но сегодня он используется только для охраны собственности.

Характер алабая

Выведенный в горах Средней Азии, неудивительно, что алабай обладает сильным и уверенным в себе характером, независим и невозмутим. Алабай - прирожденный сторож. При этом, как часто бывает с крупными породами собак, он обладает спокойным нравом, редко лает, любопытен по натуре и легко адаптируется к различным условиям. В любом случае его не рекомендуется заводить людям, у которых нет опыта дрессировки собак.

Уход за алабаем

1. Шерсть. Густая и гладкая шерсть алабая требует еженедельного расчесывания, чтобы она оставалась чистой и не спутывалась, а также ежемесячного купания. Из-за его размера в идеале лучше всего водить ее к грумеру. Точно так же важно проверить его уши, глаза и зубы, а при необходимости подстригать ногти.

2. Кормление. Для алабая рекомендуется качественная и сбалансированная диета, адаптированная к его весу и возрасту. Особенно следует заботиться о питании в щенячьей фазе.

3. Физическая нагрузка. Собаки породы алабай обладают низким уровнем энергии, но это не значит, что они не должны заниматься физическими упражнениями, просто они не требуют такой интенсивности, как другие породы. Наиболее целесообразными являются ежедневные прогулки и наличие большого открытого пространства, такого как сад.