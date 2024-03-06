Удивительное открытие сделали недавно японские ученые. Они провели масштабный эксперимент, в котором приняло участие более 2000 кошек различных пород и возрастов. Исследователи сравнили подушечки лап этих животных и обнаружили интересную закономерность между формой лапы и характером питомца.

Первый тип лапы, который они выделили, получил название «альпинист горы Фудзи». У кошек с такой формой лап подушечки пальцев вытянуты и заострены, напоминая силуэт знаменитой японской горы. Как оказалось, обладатели «альпинистских» лапок отличаются игривым и энергичным нравом. Эти кошки обожают активные игры, лазание по мебели и другие проказы.

Владельцам питомцев с «альпинистскими» лапками стоит запастись терпением и приготовиться к веселым приключениям. Такие коты нуждаются в постоянных развлечениях и обогащенной среде, иначе скука может заставить их найти собственные, порой разрушительные способы развлечься.

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