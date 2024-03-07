Раскрыты траты россиян на домашних животных

Более половины россиян тратят на еду для домашних животных от одной до трех тысяч рублей в месяц, четверть — до пяти, восемь процентов — более пяти тысяч. Об этом «Ленте.ру» рассказали исследователи сервиса «Пакет» от X5. Выяснилось также, что большинство россиян предпочитают кошек в качестве домашних питомцев.

© Lenta.ru

«Главная статья расхода россиян с питомцами — питание четвероногих друзей. 97 процентов бюджета, выделенного на содержание домашних животных, уходит именно на покупку еды, — говорится в исследовании. — При этом на основное питание, а именно сухой или влажный корм, хозяева тратят 73 процента. Еще 24 процента россияне выделяют на покупку деликатесов и лакомств для своих животных. Остальные 3 процента ежемесячного бюджета отведены на игрушки».

В «Пакете» выяснили также, что 84 процента россиян стараются сэкономить на питомцах. Самый популярный способ — программы лояльности. Далее идет оптовая закупка продуктов, следом — самостоятельное приготовление пищи для домашних животных.

Также исследователи узнали, что наибольшим спросом у владельцев кошек и собак пользуется сухой корм, за ним — влажный, на третьем и четвертом местах — натуральная пища и консервы.

«В основном, хозяева покупают лакомства для животных каждую неделю, об этом говорят 58 процентов опрошенных. 30 процентов стараются делать это раз в месяц, а 11 процентов редко балуют питомцев деликатесами», — рассказали аналитики.

Самым популярным домашним животным у россиян стали кошки. На втором месте идут собаки, далее — попугаи, хомяки и кролики.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева призвала не целовать питомцев из-за опасности заразиться. Лебедева объяснила, что домашние животные могут быть переносчиками паразитов и инфекций. Причем зачастую о них можно даже не догадываться.