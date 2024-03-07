Биологи выяснили, с чем связана склонность лабрадоров к полноте

Лабрадоры являются носителями мутации в гене POMC, отвечающем за выработку гормонов, связанных за чувство голода и метаболизм.

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Четверть всех лабрадоров на Земле склонны к полноте. Об этом заявили британские биологи.

Они изучили структуры генома 87 лабрадоров, а также выяснили, как много кушают собаки эти собаки за один прием пищи, а также наблюдали, как меняется реакция собаки на пищу, запечатанную в коробке.

В результате ученым удалось выявить мутации в геноме POMC, отвечающем за выработку гормонов, связанных за чувство голода и метаболизм.

Эта мутация не приводит к тому, что собаки больше едят за один прием пищи, и не усиливает их аппетит, однако они чаще испытывают голод при сниженном метаболизме. Мутацию обнаружили примерно у 25% исследуемых лабрадоров.

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Дальнейшее исследование показало, что мутация в гене POMC вызывает нарушение двух важных сигнальных молекул в мозге, бета-эндорфина и бета-MSH.

«Эти молекулы в прошлом не связывались с работой чувства голода, в отличие от еще одной молекулы, альфа-MSH, чье производство также контролируется геном POMC», - объяснили ученые.

Как оказалось, у золотистых ретриверов эта мутация встречается еще чаще – у 66% собак.