Кинолог заявил об опасности детских игрушек для собак

Многие дети любят играть с питомцами, используя собственные игрушки, начиная от плюшевых, заканчивая роботами с множеством мелких деталей. Однако они могут быть опасны для собак. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал выбирать игрушки для животных в специализированных магазинах.

«Такие популярные игрушки, например, как Хаги Ваги и Киси Миси или тянущиеся фигурки Гуджитсу могут серьезно навредить любимцу в процессе игры. Родители всегда должны контролировать процесс взаимодействия ребенка и собаки, чтобы он был безопасным как для малыша, так и для животного», — подчеркнул Голубев.

По его словам, в процессе игры собака может оторвать деталь от игрушки и разгрызть ее. Если внутри есть жидкость, животное и вовсе может отравиться.

Кинолог рекомендовал приобретать игрушки для собак, изготовленные из натуральных материалов, таких как хлопок, высушенная жила или дерево. Безопасными для питомца также являются латекс, силикон и высококачественная резина, добавил он.

До этого кинолог Константин Карапетьянц объяснил, как выбрать ошейник для собаки. Аксессуар, по его словам, нужно подбирать, исходя из размеров питомца, его породы и возраста.