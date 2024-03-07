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Названы четыре популярных цветка, которые смертельно опасны для животных

Некоторые цветы могут навредить домашним питомцам, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, опасными являются лилии, ландыши и хризантемы. Их поедание может вызвать у животного сильную рвоту со слюнотечением, а также привести к диарее и апатии, пояснил эксперт.

Какие цветы смертельно опасны для животных
© РИА Новости
Некоторые цветы могут навредить питомцам. Например, лилии, ландыши, хризантемы. Их поедание может вызвать сильную рвоту со слюнотечением, привести к диарее и апатии. Из домашних цветов опасным является драцена. Кошки могут точить об его толстый ствол когти и позже слизывать с ногтей кору. Длинные шуршащие листья растения тоже представляют для них интерес. В моей практике летальных исходов из-за поедания растения было крайне мало. Несмотря на то что растения ядовиты, многое зависит от дозы, которую получают животные, — сказал Шеляков.

Врач добавил, что к безопасным цветам относятся розы, герберы, орхидеи и подсолнухи. Он также напомнил, что букеты часто опрыскивают различными стабилизаторами и красителями, которые тоже могут навредить питомцу.

Лучше не позволять котам играть с цветами вовсе. Дело в том, что букеты опрыскивают различными стабилизаторами, красителями, покрывают блестками, которые тоже могут навредить. Также я советую ставить букеты в вазу с небольшим горлышком, чтобы животные не смогли выпить воду, в которой стоят растения, так как она тоже может быть токсичной, — заключил Шеляков.

Ранее аллерголог Елена Гучапшева сообщила, что при аллергии на цветы необходимо прекратить контакт с раздражителем, промыть лицо и глаза, а также принять антигистаминный препарат второго поколения. По ее словам, при острой реакции и появлении отека необходимо вызвать скорую помощь.

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