Как вырастить нежный сальпиглоссис из семян

Этот экстравагантный красавец-однолетник еще редок на наших дачах, но, когда он появляется, обычный сад мгновенно превращается в сказочный. И это неудивительно. Бархатистые, яркие, с причудливой раскраской и неповторимым мраморным рисунком, цветки сальпиглоссиса настолько необычны, что иногда закрадывается сомнение: а настоящие ли они?

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Согласно легенде, некий художник однажды взял цветок петунии и раскрасил его лепестки ярким, но очень изящным узором. Результат превзошел самые смелые ожидания — что ни цветок, то произведение искусства. Считается, что так и появился очаровательный сальпиглоссис.

Ботаническое досье

Род Сальпиглоссис, или Трубкоязычник (Salpiglossis), из семейства Пасленовые (Solanaceae) объединяет, по различным данным, от двух до 18 видов однолетних и многолетних травянистых растений. Они произрастают преимущественно в Южной Америке, в основном в Чили, и один вид — в Калифорнии. Стебли тонкие, прямые, шелковисто-опушенные, высотой 40-100 см. Листья сидячие или на черешках, цельные, зубчатые или перисто-надрезанные, с очередным листорасположением. Цветки крупные, воронкообразные, различной окраски, с очень эффектными сочетаниями цветов и оттенков.

Название рода происходит от латинизированных древнегреческих слов salpigx («труба») и glossa («язык»), что связано с характерной формой цветков, напоминающих свернутый трубочкой язык. Англичане называют его «орхидея для бедных», поскольку он не требует особых условий выращивания и кропотливого ухода. В культуре (с 1820 г.) используется только один вид.

Сальпиглоссис выемчатый

Сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata) родом из Чили. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 2-11.

Однолетнее травянистое растение высотой 50-100 см и шириной до 30 см. Стебли прямые, тонкие, слабо разветвленные, покрыты липкими железистыми волосками. Листья очередные, прикорневые — черешковые, продолговатые, выемчато-лопастные; верхние — сидячие, узкие, зубчатые или перисто-надрезанные. Цветки одиночные, воронковидные, диаметром до 5 см, голубой, фиолетовой, коричневой, кремовой, желтой окрасок. Лепестки блестяще-бархатистые, с оригинальным мраморным рисунком из четко выраженных жилок, немного липкие на ощупь. Цветение с июня по октябрь. Плоды — удлиненные или яйцевидные двустворчатые коробочки с многочисленными мелкими семенами. В 1 г семян насчитывается 4000-6000 штук. Семена сохраняют

всхожесть в течение 4-5 лет.

Сальпиглоссис выемчатый, Casino Series (серия Казино)

Объединяет сорта высотой около 50 см. Кустики компактные, густо ветвящиеся. Среди окрасок есть чисто-красные цветки с желтым горлом.

Сальпиглоссис выемчатый, Bolero Series (серия Болеро)

Объединяет сорта высотой около 50 см. Растения сильные, цветки разнообразных окрасок, цветение очень обильное.

Сальпиглоссис выемчатый 'Kew Blue' ('Кью Блю')

Сорт был создан для получения растений, цветущих не только летом (в открытом грунте), но и весной (в условиях оранжерей, зимнего сада). Кустики невысокие — до 30 см. Цветки от фиолетовых до сиренево-розовых, с темным горлом и тонкой сеткой желтых жилок на лепестках.

Сальпиглоссис выемчатый 'Royale Violet' ('Роял Виолет')

Яркий представитель сортосерии Royale. Растение высотой 35-50 см. Компактные кусты состоят из множества ветвящихся побегов, увенчанных крупными фиолетовыми цветками.

Особенности выращивания

Предпочитает дренированные плодородные, слабокислые и нейтральные почвы. Мирится с жизнью в полутени, но лучше развивается и обильнее цветет на хорошо освещенных местах. Стоит избегать посадки сальпиглоссиса на продуваемых участках: ветер не пощадит его раскидистые кусты с хрупкими стеблями. Сильные ливни тоже могут повредить их, поэтому в любом случае растение желательно подвязать к опоре. Не переносит заморозков, чрезмерного увлажнения и засухи. Хорошо цветет только в теплое лето.

Периодический полив в засушливое лето необходимо проводить при подсыхании почвы, желательно под корень, так как от капель воды на нежных листьях иногда образуются рыжеватые пятна. Подкармливают полным минеральным удобрением 1-2 раза при выращивании рассады и 1-2 раза — в миксбордере. Сальпиглоссис, как и все пасленовые, отзывчив на внесение

золы. Чтобы куст активно ветвился и цветение было более обильным, прищипывают центральные побеги. Семена собирают по мере побурения коробочек.

Молодые побеги иногда могут повреждаться тлей, белокрылкой, голыми слизнями и поражаться грибными заболеваниями.

В качестве профилактики рекомендуются стерилизация почвы и обработка фунгицидами. Сильно пораженные растения из цветника удаляют, чтобы избежать распространения болезни.

Особенности размножения

Размножают посевом на постоянное место или рассадой. В открытый грунт семена высевают весной (в конце апреля — сальпиглоссис начинает цвести в июле) или осенью (в конце октября — цветение наступает раньше, в июне). Сеянцы прореживают, придерживаясь расстояния между ними 20-30 см.

При выращивании рассады семена высевают в феврале-марте поверхностно. Используют почвенный субстрат — смесь из

перегноя, листовой, дерновой земли и песка в соотношении 2:1:1:3 с добавлением 1 столовой ложки полного минерального удобрения (NPK 1:1:1,5) на ведро почвосмеси. Посевы накрывают стеклом и притеняют плотной бумагой.

Всходы появляются через 2-3 недели. Чтобы сеянцы превратились в окрепшую рассаду, потребуется около 2,5 месяцев. Оптимальная температура выращивания рассады +18…+24℃. Сеянцы 1 раз пикируют, каждое растение — в отдельный горшочек, чтобы потом можно было высаживать их в открытый грунт перевалкой, с сохранением земляного кома (cальпиглоссис плохо переносит пересадку, и такой способ способствует лучшей приживаемости). Обычно цветение наступает через 85-100 дней после появления всходов, однако если из-за неосторожной пересадки пострадают корни, то его начало задержится на 2-3 недели.

В открытый грунт рассаду сальпиглоссиса высаживают в конце мая — начале июня (когда минует угроза весенних возвратных заморозков), оставляя между растениями расстояние 25-30 см.

Для горшочной культуры и весеннего цветения семена можно посеять в январе, но для этой цели подходят не все сорта.

Размещение на даче

Высаживать его вдали от точек обзора на даче не стоит, так как эффектная пестрая окраска цветков сольется в расплывчатое пятно. Сальпиглоссис сажают в группах и бордюрах, на рабатках и клумбах. Он хорош для украшения сада как растение открытого грунта и бесподобен как контейнерная культура для озеленения патио, закрытых двориков, веранд или террас

Кустики сальпиглоссиса можно подбить невысокими одноцветными

бархатцами, лобелией, лобулярией, агератумом Хьюстона, санвиталией распростертой, петуниями, арктотисами, диморфотекой. Низкорослые соседи сальпиглоссиса будут притенять почву, сохраняя влагу и не препятствуя циркуляции воздуха. Интересно он будет сочетаться в миксбордерах с белоцветковыми однолетниками и декоративнолистными культурами — кохией венечной, цинерарией приморской.

В средней полосе России и севернее в холодное, сырое лето он не продемонстрирует всей своей красоты — но можно не всю рассаду высадить в открытый грунт, а оставить часть для посадки в горшки, которые должны быть глубиной не менее 50 см. Лучше разместить такой контейнер на солнечной веранде, террасе. Только не стоит держать его на солнцепеке, особенно в южных регионах.

Срезанные цветоносы сальпиглоссиса очень красивы в букетах и довольно долго сохраняют свежесть в воде, в которую добавлен аспирин.

А вы уже выращивали сальпиглоссис? Или эта садовая диковинка еще не украшала ваш сад?

Необычные или редкие растения всегда были и останутся своеобразной изюминкой цветника. Многие их них умеют удивить — при экстравагантной внешности они довольно неприхотливы и не доставят садоводам особых хлопот: