Как продлить жизнь букету и при чем тут отбеливатель

На носу 8 Марта и пора длинных очередей за цветами. Во многих домах появятся свежие букеты, но вот надолго ли... Всем хочется, чтобы цветы радовали и видом, и ароматом, но как это сделать?

Флористка рассказала несколько лайфхаков, которые помогут сохранить букет на недели.

Лайфхаки, чтобы цветы дольше стояли в вазе

Президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева рассказала, что есть несколько советов, которые подойдут всем видам цветов. Например, нужно:

Освободить букет от упаковки, но только после того, как он согреется в комнате, иначе это будет большой стресс.

Развязать букет и разобрать, а то в месте связывания он может начать гнить.

Удалить все неприглядные листья и те, что будут касаться воды, чтобы не гнили. Подрезать кончики стеблей.

Помыть вазу и налить чистую воду, добавить каплю отбеливателя, «Белизна» или Domestos тоже подойдут. Если нет — можно бросить в воду аспирин (ацетилсалициловую кислоту).

Как выбрать хороший букет

Ранее Роскачество дало несколько советов, как купить свежие цветы и не потратить зря деньги. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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