Три самых необычных комнатных растения

Необычные растения станут эффектным украшением интерьера и точно вызовут удивление гостей.

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Расскажем вместе с экспертом, какие из них несложно вырастить в домашних условиях.

Десмодиум

Этот кустарник в народе называют "танцующим", рассказала Москве 24 специалист по уходу за растениями и озеленением Наталья Яковлева. Все дело в небольших листиках, которые самопроизвольно двигаются, описывая кончиками эллипс.

Подобный "танец" может быть реакцией, когда на листья попадает яркий свет, либо растение временно помещают в полную темноту. Также эти движения вызывают колебания воздуха, вызванные громкими звуками.

Размножается десмодиум черенкованием и семенами. К грунту не привередлив: можно посадить в универсальный с добавлением разрыхлителей. Любит яркое рассеянное освещение и высокую влажность.

Учитывая тропическое происхождение, в весенне-летний период десмодиум хорошо себя чувствует при температуре плюс 22–30 градусов и обильном поливе. Зимой у растения наступает период покоя. В это время его лучше содержать при температуре плюс 10–15 градусов и редко поливать, посоветовала Яковлева.

Гриновия дондренталис

Вечнозеленый суккулент в форме бутона розы растет на Канарских островах, но найти его в России довольно просто, обратила внимание Наталья Яковлева.

Вырастить гриновию можно из семян, черенков и дочерних розеток. Последних появляется много во время цветения, когда растение выпускает стрелку в виде пышной розетки листьев с ярко-желтыми цветками, сказала специалист.

"В домашних условиях выращивать гриновию несложно. Главное для нее – яркое рассеянное освещение, рыхлый воздухо- и водопроницаемый грунт и умеренный полив. Но важно помнить, что с конца весны до середины осени растение спит. По этой причине поливать его практически не надо, иначе гриновия может загнить", – предупредила эксперт.

Кристия обратносердцевидная

Уникальность этому растению тоже придают листья. Своей формой и пестрой расцветкой они напоминают бабочку. На ярко-зеленом фоне верхней поверхности листьев есть рисунок в виде темно-красных волнистых полосок. При этом они расположены на тонких черешках, поэтому от любого дуновения ветерка "бабочки" начинают шевелиться, объяснила Наталья Яковлева.

Семена кристии всходят неохотно, а вот уже укорененное растение не доставит больших хлопот. На родине – в тропиках и субтропиках Азии – оно вообще порой существует как сорняк.

Посадить кристию желательно в легкий водо- и воздухопронициаемый грунт – подойдет торф с песком. Горшок понадобится глубокий, так как растение пускает длинные корни. Поливать кристию необходимо после просыхания верхнего слоя почвы. И ее ни в коем случае нельзя ставить под прямые солнечные лучи. Возможны ожоги листьев, из-за чего полосы могут слиться в одно пятно, предупредила Яковлева.

При этом она добавила, что встретить кристию обратносердцевидную в российских магазинах достаточно сложно. Ее нужно искать у заводчиков, покупать сразу укорененное растение.