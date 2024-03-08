Чем полезны для кошек игрушки с мятой

Впервые кошачья мята, или котовник, появилась в Средиземноморье. Это растение в отличие от перечной мяты (которая пахнет ментолом) имеет характерный лимонный запах. Но почему кошки на этот запах так странно реагируют?

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Причина, по которой кошачья мята так сильно влияет на кошек, — в соединении «непеталактон». Мозг животного воспринимает это вещество как половые феромоны. Поэтому и ведёт себя потом питомец так же, как в период течки.

Действует кошачья мята на организм кошки в течение 15 минут. Вообще, это растение безопасно для кошек. В небольших количествах мята благотворно сказывается на желудочно-кишечном тракте питомца, снимает воспаление.

Игрушки с кошачьей мятой используются в основном для снятия напряжения у кошек.

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Также некоторые коты и кошки вообще никак не реагируют на запах кошачьей мяты. Всего насчитывается таких питомцев 20% среди представителей кошачьих.