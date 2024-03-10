Роскошный дом Дарьи Поверенновой оценила профессиональный дизайнер

Заглянуть в дома к знаменитостям мечтают многие поклонники. Благодаря социальным сетям это стало возможным: актёры фотографируют, как завтракают на своей кухне, делают селфи в зеркале в спальнях и ванных. Благодаря этому, например, можно подглядеть, как живёт актриса Дарья Повереннова.

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Как пишет портал Woman.Ru, Повереннова является счастливой обладательницей просторного особняка. В нём она живёт вместе с бизнесменом Андреем Шароновым, за которого вышла замуж в 2021 году. Судя по многочисленным фото, интерьер дома выполнен в современном стиле. Актриса не боится жить в окружении ярких красок - в некоторых комнатах можно увидеть бордовые и синие стены. Что это говорит о знаменитости, журналисты спросили у дизайнера интерьеров Каролины Дорохиной.

Изучая дом Дарьи Поверенновой, дизайнер отметила панорамные окна, обилие стеклянных поверхностей и металла - всё это указывает на стиль хай-тек. Но его Повереннова сочетает с минимализмом, одним из элементов как раз являются необычные цветовые решения.

Каждая комната в доме звезды и бизнесмена имеет свои уникальные оттенки. Например, кухня-гостиная выполнена в серой гамме, мы видим и синюю комнату, красное помещение и некоторые другие, - заметила эксперт.

Серого цвета в интерьере у Поверенновой особенно много. Однако дом не кажется похожим на холодный офис. По словам дизайнера, всё потому, что в доме Дарьи Поверенновой серые оттенки удачно сочетаются с более тёплыми. Например, цвет стен на кухне оттеняет деревянный стол.

Так же и с мебелью: строгий ремонт с обилием стекла и плитки компенсируется за счёт чего-то мягкого, например, огромного белого дивана. В спальне аналогичным образом «работает» высокая кровать, а серые шторы, ковёр и плед оживляют те самые бордовые стены.

Интересно, что контрасты в убранстве дома Поверенновой дизайнер связывает с характером актрисы.

Возможно, на работе ей приходится быть жёсткой, а дома мягкой, в ролях метаться между холодностью и теплотой. На такие мысли меня наталкивает гармоничность интерьера — уж очень он идёт хозяйке! - заявляет Каролина Дорохина.

Если о жилье Дарьи Поверенновой приходится судить по кадрам из соцсетей, то другие знаменитости смело приглашают журналистов в гости. Так, Ирина Винер устроила экскурсию по своему роскошному особняку. Как пишет портал 2x2.su, он напоминает скорее старинный терем, чем современный дом: одна из комнат оформлена в духе русской избы, другая - в духе восточной сказки.