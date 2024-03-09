Как сделать генеральную уборку в ванной? Главные советы

Мало кто обращает на них внимание, ведь обычно стоит задача — всё помыть и красиво расставить. Так и проходят месяцы, а то и годы, а бутылки с бытовой химией пылятся в своём уголке. Рассказываем, на что ещё обратить внимание и как прибрать ванную комнату, чтобы она не только блестела, но и была безопасной.

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Как убраться в ванной комнате

Расхламление. Первым делом освободите все поверхности. Попутно проверьте сроки годности уходовых средств и бытовой химии. Выбросьте все старые и пустые баночки. Чистка унитаза. Нанесите средство сначала на его внутреннюю часть, а пока оно действует, протрите унитаз снаружи, сиденье и крышку. Также нужно освежить и бачок — на нём копится много пыли. Чистка ванны или душевой кабинки. Самое важное — избавиться от плесени. И имейте в виду, что она может быть в швах плитки. Задача попроще — убрать со стен мыльную пену. Также протрите краны, занавеску и дверь. Ещё стоит проверить, не засорилась ли лейка душа и в каком состоянии канализация — не забита ли она, например, волосами. Чистка раковины. Освежите её, освободив от следов зубной пасты и мыла. А ещё убедитесь, что со сливом всё в порядке. Мытьё полов и стен. Коврики отправьте стираться. Затем подметите и вымойте пол. Чистка зеркала. Ну и в финале помойте зеркало.

Ещё несколько советов дала основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон. В беседе с «Секретом фирмы» она порекомендовала протирать резиновые прокладки стиральной машины. Но лучше делать это сразу — как только закончится стирка. Насухо протрите дверные уплотнители сухой тряпкой или бумажным полотенцем и оставьте дверцу открытой до полного высыхания.

А если в ванной стоит мусорное ведро, содержите в чистоте не только место под ним, но и его. Каждые две недели мойте мусорку с моющими и дезинфицирующими средствами.