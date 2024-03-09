Фелинолог рекомендовала не ставить рядом кошачьи миски с водой и кормом

Животное зачастую не любит пить там, где принимает пищу. Вода, расположенная неподалёку от еды, кажется питомцу отравленной.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала ветеринарный врач Елена Кайнова.

«Если кошка мало пьёт воду, нужно увеличить привлекательность к источнику водопоя. Кошка по природе своей не пьёт воду рядом с тем местом, где она ест, потому что труп травоядного, которого она добыла, как правило, лежит несколько дней, и кошка несколько дней его доедает. Если он лежит у водопоя, вода в этом месте будет отравлена бактериями, и кошка не будет пить эту воду. Кошка — очень чистоплотное животное. Поэтому миску с едой и миску с водой надо разносить в разные части квартиры».

По этой же причине не рекомендуется ставить миску с водой для питомца рядом с туалетом, добавила эксперт. Ранее фелинолог предостерегла от одновременного кормления кошек сухим и влажным кормами. Животное не сможет переварить такую пищу, в желудке образуется «комок», рассказала Ольга Тарновская.