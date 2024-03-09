Гигиенист рассказал, как самостоятельно бороться с домашними насекомыми

9 марта отмечается день домашних насекомых. В связи с этим праздником редакция «Ямал 1» решила напомнить, что далеко не все насекомые — приятные соседи.

Все домашние насекомые являются синантропными организмами — существами, которые не могут обитать вне человеческого жилища. К ним можно отнести тараканов и клопов. Обычно тараканы обитают на кухне, в мусорных ведрах, плите, тостере, а клопы — в углах плинтуса, мягкой мебели и одежде. В преддверии дня домашних насекомых редакция «Ямал 1» решила спросить у заведующего эпидемиологическим отделом центра гигиены и эпидемиологии Ноябрьска Евгения Калашникова о том, как бороться с этими неприятными сожителями самостоятельно.

— Одно из самых действенных и доступных средств — борная кислота. Для борьбы с тараканами лучше взять именно порошок, а не раствор. Можно просто обработать им плинтусы и другие поверхности, где бегают тараканы. Но эффект будет намного лучше, если сделать для них приманку. Нужно смешать пару ложек порошка с сырым яичным желтком и скатать из этого небольшие шарики. Затем следует положить их в местах обитания насекомых, — рассказал Евгений Калашников.

Также хорошей барьерной защитой может выступать и нашатырный спирт. Он помогает отпугнуть насекомых, которые могли мигрировать от соседей. Необходимо смешать чайную ложку нашатыря с литром воды и протереть этим раствором плинтусы, подоконники, мебель, вентиляционные решетки, трубы и дверные проемы. А еще более эффективную защиту раствор может оказать, если им помыть пол, подчеркнул специалист.

Для отпугивания клопов может хорошо помочь камфорное масло. Это эфирное масло на основе камфоры оказывает усиленное воздействие на клопов и гарантированно изгоняет их из квартиры. Особенно большое количество камфоры содержится в базилике, полыни, розмарине и камфорном лавре.

— Еще одним быстрым и эффективным народным средством для отпугивания клопа из квартиры является нафталин. Через сутки после использования такого раствора квартиру необходимо проветрить, а затем провести влажную уборку, — резюмировал Евгений Калашников.

Конечно, народные методы помогают устранить насекомых, но наиболее эффективно избавиться от них лучше всего с помощью вызова специалистов по дезинсекции.

В ноябре прошлого года «Ямал 1» писал о ситуации в Надыме, где жители нескольких домов пожаловались на нашествие тараканов.