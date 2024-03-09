Кинологи рассказали, может ли собака обойтись без дрессировки

Нередко владельцы собак не различают такие понятие как «дрессировка» и «воспитание» домашнего животного. Кинологи говорят о том, что есть такие собаки, которые совершенно не могут жить по правилам, но при этом всегда отлично справляются с выполнением стандартных команд. При этом специалисты уверены в том, что не всем четвероногим друзьям необходима обязательная дрессировка, но все без исключения питомцы нуждаются во внимании хозяина и воспитании.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, некоторые собаки могут отлично существовать, не пройдя специальную дрессировку. Под дрессировкой кинологи понимают обучение животного командам, которые могут ему и не понадобиться. Ведь если питомец не слушается и плохо себя ведет в общественных местах, то ни имеет значения, как он выполняет команду «апорт». Но при этом важно, чтобы собака была хорошо воспитана и адаптирована к жизни в обществе людей.

Нередко владельцы домашних животных сталкиваются с ситуацией, когда собака обучена десяткам команд, но при этом тянет хозяина за собой во время уличных прогулок и громит квартиру.

Поэтому для собаководов должно быть в приоритете воспитание питомца, а не его дрессура. Так, каждая собака должна откликаться на свою кличку, реагировать на запрещающие команды, а также спокойно передвигаться на поводке и носить намордник. Если собака обладает указанными базовыми навыками, и у хозяина с ней установлен доверительный контакт и взаимопонимание, – то только при этих условиях можно приступать к обучению четвероногого друга дополнительных командам.

В том случае, если владелец не понимает, как ему правильно организовать воспитание и дрессировку собаки, то ему необходимо обратиться за помощью к инструктору-дрессировщику. Специалист поможет научить животное многим интересным вещам, принимая во внимание особенности ее породы и характера.