Четыре способа улучшить интерьер с помощью зеркал

Расширить границы и подчеркнуть красоту: как улучшить интерьер с помощью зеркал

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Зеркальные поверхности нужны, не только чтобы прихорашиваться: с их помощью можно изменить пространство, увеличить количество света и сделать акцент на важных элементах декора. Как добиться такого преображения – в материале Москвы 24.

Зрительное расширение

Зеркальные поверхности визуально значительно увеличивают пространство помещения. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер, декоратор Евгения Ковалева.

Для достижения такого эффекта можно полностью закрыть одну стену большими зеркальными панелями, чтобы в них отражался весь интерьер. Тогда пространство как бы удвоится. Такой вариант особенно хорошо подходит для узких тесных коридоров.Евгения Ковалева, дизайнер, декоратор

Еще один способ – использовать в помещении зеркальную дверь. Это не только расширит пространство, но и придаст интерьеру оригинальности и изысканности. А если дверь будет еще и под потолок, стены в комнате начнут казаться выше, добавила эксперт.

Распределение пространства

Зеркала при необходимости помогут зонировать пространство, отметила Евгения Ковалева.

"Если использовать обычные перегородки, легко перегрузить интерьер и создать тем самым ощущение тесноты. Зеркальные варианты будут смотреться намного легче и увеличат пространство зоны, которую отражают", – объяснила дизайнер.

Кроме того, такие перегородки обладают отличными звукоизоляционными свойствами. Поэтому прекрасно подойдут, например, при зонировании рабочего места в большой комнате, посоветовала специалист.

Больше яркости

Зеркальные поверхности отражают свет, поэтому с их помощью можно сделать помещение более освещенным, обратила внимание Евгения Ковалева.

Например, стоит установить зеркало под прямым углом к окну. Естественного света в комнате станет больше, и сам проем будет выглядеть шире. А если вид из окна приятный, его получится наблюдать еще и в отражении. Небо, зелень, сад – красоты станет больше.Евгения Ковалева,дизайнер, декоратор

В комнатах без окон увеличить освещенность тоже можно, если расположить зеркало напротив искусственных источников света: лампы, светильника, торшера и так далее, добавила декоратор.

Внимание к акцентам

Зеркала необходимо подбирать так, чтобы они гармонично сочетались с другими предметами мебели, напомнила Евгения Ковалева.

"Например, рядом с большими высокими шкафами удачно смотрятся длинные прямоугольные варианты. А над диванами и креслами с плавными линиями хорошо повесить овальные или круглые зеркала без острых углов", – пояснила дизайнер.

Также удастся сделать акценты на отдельных элементах интерьера: нужно лишь разместить отражающие поверхности напротив предмета, который хочется выделить. Тогда ваза необычной формы или привезенные из путешествий предметы декора привлекут больше внимания, заключила эксперт.