Как научить собаку выполнять команды

Собаку можно обучить практически любым трюкам и подготовить к любым спортивным турнирам. О том, как правильно тренировать и воспитывать питомца, рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Чтобы успешно обучить собаку чему-либо, важно сначала закрыть базовые потребности животного. Кроме этого, нужно грамотно подбирать нагрузку, ориентируясь на состояние здоровья животного, его характер и потребности. Не забывайте постоянно поощрять любимца и заниматься с ним регулярно, для повторения и закрепления приобретенных навыков», – отметил кинолог.

По словам специалиста, похвала является одним из наиболее надежных способов результативного обучения собаки. Одобрение формирует предсказуемость для питомца. Поощряя его, вы повышаете заинтересованность животного в демонстрации нужного поведения, подчеркивает Голубев.Кроме того, президент РКФ отметил, что наказания в работе с собаками неэффективны – они только повышают уровень стресса у животного, что может привести к утрате интереса и доверия к хозяину со сторону собаки.

Важно также систематизировать процесс обучения и заниматься им регулярно. Приобретенные навыки нужно закреплять, поэтому одного занятия раз в две недели будет недостаточно. Для питомца важно поддерживать постоянный контакт с человеком, формируя прочную связь с ним, заметил кинолог.

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