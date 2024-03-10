Простой способ избавиться от запаха чеснока

Недавний обзор научных исследований позволил сделать вывод о значительной пользе чеснока для здоровья. Его употребление снижает уровень холестерина и риск развития атеросклероза, гипертонии, диабета, гиперлипидемии, сердечного приступа и инсульта. Авторы научной работы связывают эти преимущества с антиоксидантными свойствами чеснока, которые защищают сердце от стресса и повреждений.

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При всех преимуществах именно резкий запах для многих становится поводом отказаться от овоща — руки способны сохранять его длительное время. Простого мыла явно будет недостаточно, но,

«если поместить руки под проточную воду и протереть чем-нибудь из нержавеющей стали, например крышкой кастрюли, запах действительно может исчезнуть», — пишет портал Today со ссылкой на экспертов.

К слову, существует даже специальное «металлическое мыло», чтобы не пришлось тереть руки о посуду.

Есть и альтернативный способ — вам понадобится чайная ложка соли, две чайные ложки пищевой соды и несколько капель воды. Получившейся пастой тщательно вымойте руки — запах должен исчезнуть.