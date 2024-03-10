Стало известно, как обучить собаку любым трюкам

Для того чтобы обучить собаку любым трюкам и подготовить к занятиям спортом, необходимо следовать четкому плану, соблюдать ряд правил и избегать наказаний, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, в первую очередь необходимо закрыть базовые потребности питомца.

Чтобы успешно обучить собаку чему-либо, важно сначала закрыть базовые потребности животного. Кроме этого, нужно грамотно подбирать нагрузку, ориентируясь на состояние здоровья животного, его характер и потребности. Не забывайте постоянно поощрять любимца и заниматься с ним регулярно для повторения и закрепления приобретенных навыков, — посоветовал Голубев.

Он пояснил, что к базовым потребностям относятся вода, корм, сон. В случае их игнорирования перед обучением оно будет не только неэффективным, но и несущим дополнительный стресс питомцу. Также, по словам эксперта, с собакой нельзя заниматься, если она перевозбуждена, испытывает страх или агрессивна. Не работают и наказания, они приносят дополнительный стресс, из-за чего собака может потерять интерес и доверие к владельцу. Голубев во время тренировок рекомендовал использовать похвалу, одобрение и поощрение пса, в том числе пищевую мотивацию.

Он добавил, что заранее спланированное обучение поможет не ошибаться на этапах тренировок. С помощью плана можно наглядно видеть нагрузку, правильно ее распределять, следуя от простого к сложному, не перегружая питомца. Также эксперт отметил, что важна регулярность занятий. По его словам, это послужит закреплению приобретенных навыков и формированию прочной связи хозяина и питомца.

Ранее Голубев заявил, что игнорирование является худшим наказанием для собаки. Специалист подчеркнул, что это связано с поведением животных в дикой природе: стая, игнорируя молодую особь, таким способом отделяет ее от себя.