Инжир и фейхоа зацвели на 2 месяца раньше в Волгоградской области

Уже в начале новой рабочей недели волгоградцы смогут полюбоваться необычными цветами.

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Фейхоа и инжир зацвели в волгоградском ботаническом саду. Это явление необычно для марта. Даже в тепличных условиях эти растения цветут в мае или июне.

Увидеть цветение фейхоа и инжира можно будет с 11 марта в региональном ботаническом саду в Волжском, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стоит отметить, что в Волгоградской области на системной основе выполняются работы в рамках нацпроекта «Экология». Входе весенних работ в регионе планируют высадить 1200 га леса. Общий объем лесовосстановления составит более 2 000 га. Реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Андрея Бочарова.