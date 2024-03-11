Перечислены самые маленькие породы кошек

Миниатюрные кошки стоят дорого. Тем не менее с каждым годом такие породы становятся всё популярнее.

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Сингапурская кошка. Взрослая такая кошка весит всего 2−3 кг, а живёт 12−15 лет. Представители этой породы известны привычкой спать в сточных ямах, жить в водостоках.

Манчкин. Лапки у таких кошек короче, чем у обычных, в 2−3 раза. Весит такая порода обычно 2,5−4,5 кг, а их средняя продолжительность жизни — 15 лет и больше.

Бамбино. Эта кошка имеет короткие лапы, и при этом у неё совсем нет шерсти. В среднем взрослая особь весит 2−4 кг, а живут такие кошки 12−15 лет и больше.

Кинкалоу. Отличается от других такая кошка необычными ушами. Средний вес питомца составляет 3−4 кг, а продолжительность жизни — 12−15 лет и больше.

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Наполеон (Менуэт). Такие кошки плохо переносят одиночество. Весят во взрослом состоянии они всего 2−2,5 кг (кошка) или 3 кг (кот). Могут жить до 15 лет и дольше.

Скукум. У этих необычных кошек кудрявая шерсть. У котов такой породы вес составляет 4 кг, а у кошек — менее 3 кг. Прожить такой питомец может 12−14 лет.

Скиф-Тай-Дон (Той-Боб). Взрослое животное такой породы весит всего 2,5 кг. Обычно живут такие кошки 12−15 лет.