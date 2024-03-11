Шампуни, которые опасны для собак

Шампуни с сульфатами (SLS и SLES) могут быть опасными для кошек и собак, так как данные компоненты агрессивно воздействуют на шерсть домашних животных, рассказала NEWS.ru блогер и зоозащитник Рада Русских. Она отметила, что подобные вещества могут вызвать у питомцев зуд и перхоть, а шерсть истончится и потеряет блеск раньше времени.

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Вода и SLS — в списке первых пяти компонентов, что делает средство больше похожим на «фейри». Этим объясняется низкая цена — часто меньше 300 рублей за литр. SLS имеет свойство накапливаться в тканях и органах, и даже способен изменять белковый состав клеток. Менее агрессивные вещества, полностью заменяющие сульфаты, — это кокоглюкозид, лаурил глюкозид и лаурет сульфосукцинат, — добавила Русских.

Эксперт подчеркнула: небезопасны для животных консерванты и парабены. Последние, заявила Русских, повышают уровень эстрогенов, феноксиэтанол раздражает кожу, легкие и глаза, а формальдегид — известный канцероген.