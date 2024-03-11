Об опасности посуды с антипригарным покрытием рассказал эксперт
Антипригарное покрытие у посуды со временем имеет свойство изнашиваться и даже крошиться. Нерастворимые микрочастицы в связи с этим могут попасть в организм человека, рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
По его словам, в тефлоновых сковородах, которые считаются самой популярной посудой с антипригарным покрытием, может содержаться перфтороктановая кислота –это устойчивое соединение, оно накапливается в организме и не разлагается в окружающей среде.
Чтобы уменьшить риск попадания опасных частиц в организм, нужно использовать альтернативные варианты посуды с антипригарным покрытием. Например, как отметил Быстров, могут подойти керамика и титан.
«Даже такую утварь при появлении трещин, царапин и сколов нужно сразу же заменить», – сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».