Об опасности посуды с антипригарным покрытием рассказал эксперт

Антипригарное покрытие у посуды со временем имеет свойство изнашиваться и даже крошиться. Нерастворимые микрочастицы в связи с этим могут попасть в организм человека, рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

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По его словам, в тефлоновых сковородах, которые считаются самой популярной посудой с антипригарным покрытием, может содержаться перфтороктановая кислота –это устойчивое соединение, оно накапливается в организме и не разлагается в окружающей среде.

Чтобы уменьшить риск попадания опасных частиц в организм, нужно использовать альтернативные варианты посуды с антипригарным покрытием. Например, как отметил Быстров, могут подойти керамика и титан.