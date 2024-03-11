Ученые выявили взаимосвязь между собакой и человеком

Современные научные работы в сфере кинологии раскрывают, что отношения между собаками и их владельцами обладают неожиданной глубиной и сложностью. Оказывается, собаки не только интуитивно понимают эмоциональные переживания своих хозяев, но и способны физически откликаться на них, включая восприятие таких субъективных проявлений, как чихание или зевание, даже на значительном удалении, пишет Центральная Служба Новостей.

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Профессор Клайв Уинн, занимающийся изучением кинологии в Университете штата Аризона, подчеркивает важность эмоциональной связи в динамике взаимоотношений между человеком и собакой. Собаки, будучи высокосоциальными существами, отзываются на эмоциональное состояние человека, сопереживая его радости и печали. Исследование, иллюстрирующее взаимный обмен взглядами между собакой и человеком, которое ведет к увеличению уровня окситоцина, гормона, ассоциируемого с чувствами привязанности и любви, демонстрирует силу их эмоционального взаимодействия. По словам Ларри Янга, профессора психиатрии и специалиста по социальным связям в Университете Эмори, такое взаимодействие способствует созданию положительной эмоциональной обратной связи, уменьшая стресс у обеих сторон.

Интересно, что собаки особо реагируют на высокие тональности голоса, которые люди часто используют при общении с ними, аналогично общению с детьми. Это предпочтение подтверждается исследованиями, указывающими на усиленное внимание собак к так называемой собачьей речи и словам, относящимся к их сфере интересов. Лори Коган, профессор психологии из Университета штата Колорадо, утверждает, что собаки не только чувствуют интонацию голоса, но также способны улавливать значение произносимых слов.

Эти выводы укрепляют понимание того, что собаки - это не просто питомцы, а полноправные члены семьи, способные на комплексное эмоциональное общение с людьми. Постоянно расширяющиеся знания о межвидовом взаимопонимании и эмпатии между собаками и людьми открывают новые перспективы для глубинного изучения межвидовых связей.