В Ростове разработали ПЦР-тесты для выявления сердечных заболеваний у доберманов
Группа ученых Донского государственного технического университета разработала ПЦР-систему для выявления дилатационной кардиомиопатии у доберманов.
Как сообщил руководитель проекта, ассистент кафедры "Биоинженерия" ДГТУ Дмитрий Саушев, дилатационная кардиомиопатия (ДКМ) - это серьезное сердечное заболевание. Болезнь связана с мутациями в генах, контролирующих формирование сердечной мышцы.
Разработанная ПЦР-система представляет собой набор экспериментально подобранных химических соединений, детектирующих ряд описанных в научной литературе патогенных нарушений в ДНК доберманов.
"Созданные генетические тесты могут быть использованы для выявления мутаций. Своевременное и технически нетрудоемкое обследование поможет контролировать распространение сердечных заболеваний среди доберманов, а также принять превентивные меры для сохранения здоровья животных", - считает Саушев.