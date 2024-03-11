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В Ростове разработали ПЦР-тесты для выявления сердечных заболеваний у доберманов

Группа ученых Донского государственного технического университета разработала ПЦР-систему для выявления дилатационной кардиомиопатии у доберманов.

В Ростове разработали ПЦР-тесты для выявления сердечных заболеваний у доберманов
© 0Российская Газета

Как сообщил руководитель проекта, ассистент кафедры "Биоинженерия" ДГТУ Дмитрий Саушев, дилатационная кардиомиопатия (ДКМ) - это серьезное сердечное заболевание. Болезнь связана с мутациями в генах, контролирующих формирование сердечной мышцы.

Разработанная ПЦР-система представляет собой набор экспериментально подобранных химических соединений, детектирующих ряд описанных в научной литературе патогенных нарушений в ДНК доберманов.

"Созданные генетические тесты могут быть использованы для выявления мутаций. Своевременное и технически нетрудоемкое обследование поможет контролировать распространение сердечных заболеваний среди доберманов, а также принять превентивные меры для сохранения здоровья животных", - считает Саушев.
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