В Ростове разработали ПЦР-тесты для выявления сердечных заболеваний у доберманов

Группа ученых Донского государственного технического университета разработала ПЦР-систему для выявления дилатационной кардиомиопатии у доберманов.

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Как сообщил руководитель проекта, ассистент кафедры "Биоинженерия" ДГТУ Дмитрий Саушев, дилатационная кардиомиопатия (ДКМ) - это серьезное сердечное заболевание. Болезнь связана с мутациями в генах, контролирующих формирование сердечной мышцы.

Разработанная ПЦР-система представляет собой набор экспериментально подобранных химических соединений, детектирующих ряд описанных в научной литературе патогенных нарушений в ДНК доберманов.