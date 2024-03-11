Блогерша рассказала о способе вернуть белизну носкам

Блогерша Ру (фамилия неизвестна) с никнеймом @rooshome раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 500 тысяч подписчиков.

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На своей странице инфлюэнсерша регулярно делится советами, которые касаются уборки и бытовых проблем.

Она рассказала, что избавить носки от загрязнений, бактерий и неприятного запаха поможет лимон. По словам автора видео, носки потребуется на ночь замочить в теплой воде, добавив в нее большое количество лимонного сока. Затем их следует отжать, нанести на особо стойкие пятна гель для стирки и постирать в холодной воде.