Ветеринар сочла блины «безопасным угощением» для кошек

Важно следить, чтобы питомец не переел сливочного масла. Во время приготовления теста стоит проявлять бдительность.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила фелинолог Ангелина Сиротина. Блины можно не всем кошкам, отметила эксперт.