Ветеринар сочла блины «безопасным угощением» для кошек
Важно следить, чтобы питомец не переел сливочного масла. Во время приготовления теста стоит проявлять бдительность.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила фелинолог Ангелина Сиротина. Блины можно не всем кошкам, отметила эксперт.
«Если вы делаете блинчики из экологически чистых продуктов, ничего страшного, если вы кусочек дадите своему животному, угостите. Если животное на видоспецифическом питании — это сейчас модная тенденция, правильная, все переходят на натуральное кормление, на здоровое питание — таким животным вообще вреда никакого не будет, если вы дадите кусочек блинчика. Если мы говорим о тех кошках, которые на промышленных рационах и никогда ничего не ели, кроме сухого корма, если на каком-то диетическом питании, то есть на ветеринарной диете животное находится, то таким животным угощение такое показано не будет. Внимательно нужно следить за самим процессом, чтобы животное не налакалось в большом количестве самого состава, пока он в сыром виде, чтобы сливочного масла полкило не съело. В этом ключе нужно двигаться очень внимательно, потому что пока мы делаем заготовки, животное может чего-то отведать в хорошем количестве».