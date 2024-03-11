Выбираем малярный валик: инструкция по применению

Нужно покрасить стену, потолок, а как это сделать красиво и правильно? Для облегчения покрасочных работ на большой площади придуманы валики — очень полезные малярные инструменты. Они практичны, удобны, значительно ускоряют работу. «Москва Меняется» расскажет об особенностях валиков, шубок и их видах, а также поделится ценными рекомендациями.

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Виды малярных валиков

Качественно выполнить покраску можно лишь подходящими краской и инструментами. Валики отличаются по размерам, устройству, составу материала, длине ворса и прочим параметрам, поэтому необходимо четко ставить задачу и в соответствии с ней сделать выбор валика для работы.

Среди строительных валиков выделяют основные типы:

Малярные для нанесения эмалей, лаков, красок. Специальные, которыми выполняют другие работы.

Рассмотрим малярные валики.

Универсальный

Таким инструментом работают на всевозможных плоских поверхностях для нанесения эмалей, лаков, красок. Можно работать с определенным составом, таким как грунт или водоэмульсионная краска.

Радиаторный

У инструмента удлиненная проволочная ручка и тонкий валик. Используется при покраске задней поверхности трубы, радиатора, если не удается достать обычным способом.

Фасадный

Благодаря большому диаметру ролика увеличивается рабочая поверхность. Валик установлен на длинную ручку, встроенный подшипник тормозит вращение, если работа ведется слишком быстро. Валики с длинным ворсом облегчают работу и увеличивают ее скорость на больших площадях.

Телескопическая рукоять — одно из отличий от инструмента для внутренней отделки.

Угловой

Отличается нешироким роликом, напоминающим колесико. Его используют для окраски в углах и прочих труднодоступных местах.

Рассмотрим специальные валики.

Прижимной, или гладкий

Используется для нанесения клея, удаления пузырей воздуха из-под покрытий (обоев).

Ролик обойного (прикаточного) валика покрыт резиновым или полиуретановым материалом, выпускается в форме конуса или бочки.

Нужно учитывать различия обойных валиков и инструментов для обойных швов.

Игольчатый

Такие инструменты применяют для конкретных задач. Так, валиком с острыми шипами прокатывают гипсокартон для прокалывания поверхности, что позволяет внутреннему слою пропитываться влагой, делает лист более податливым для придания изогнутой формы.

На инструментах для наливного пола есть мягкие иглы для удаления пузырей воздуха из залитой смеси.

Фактурный, или декоративный

Такими валиками формируют фактуру поверхности. Так, у структурного инструмента шубка придает оштукатуренной или шпаклеванной поверхности декоративность, оригинальную фактуру.

Филенчатый, или узорный

Валики предназначены для нанесения декоративной росписи без использования трафаретов. Благодаря каркасному типу конструкции можно устанавливать ролики с любыми рисунками.

Валик с заправкой

Наряду с традиционными механическими валиками, которые требуется смачивать в лотке с краской, выпускаются модели с заправкой. Ими работают с жидкой водоэмульсионкой. Внутрь ролика заливают краску и закрывают сбоку крышкой. Работать с таким валиком удобно, но он не годится для повторного применения, так как использованная шубка будет плохо смачиваться краской и после хорошей промывки.

Рекомендации по выбору валика в зависимости от типа поверхности на стене

Как сделать правильный выбор малярного валика?

Необходимо уточнить, на какой поверхности будет вестись работа. Любая поверхность относится к одному из трех видов:

Гладкая (подготовленная стена, окно, дверь и т. п.). Шероховатая (средняя грубость). Грубая (грубая стена, камень, необработанная древесина — любые неровные поверхности).

Грубую поверхность обрабатывают малярным длинноворсовым валиком для стен, шероховатую — меховым, гладкую — с ворсом 4 мм, типа велюра, поролона. Гладкую поверхность можно обрабатывать любым валиком, но длинноворсовые будут расходовать много краски, что нецелесообразно.

Виды роликов и шубок

Валик состоит из двух частей:

из станка (бюгель и ручка): к металлическому изогнутому бюгелю прикреплены рабочий элемент и ручка;

из рабочей детали, изготовленной в форме ролика, который покрывают различными материалами, образующими шубку.

Полиамид

Особенности: искусственное волокно, повышенная износостойкость, длина ворсинок — 8–20 мм.

Назначение: для водно-дисперсионной краски.

Полиакрил

Особенности: плотный ворс снижает количество брызг при работе, синтетическое волокно, длина ворсинок — 8–20 мм.

Назначение: для водно-дисперсионной краски.

Полиэстер

Особенности: полиэфирные волокна, отлично впитывает и держит краску, не оставляет ворсинок, быстро изнашивается.

Назначение: для любых ЛКМ.

Мех

Особенности: натуральный (овечья шерсть) или искусственный материал.

Назначение: лак, эмали, водно-дисперсионные и масляные краски, кроме составов с известью.

Велюр

Особенности: ворс на ткани, устойчив к растворителям.

Назначение: финишные работы на гладких поверхностях.

Поролон

Особенности: хорошо сохраняет форму, от плотности полиуретана зависит период службы, из-за особенностей структуры поверхность становится неровной.

Назначение: лаки, краски на водной основе.

Флок

Особенности: к текстильной основе приклеено полиуретановое волокно, прочный, экологичный, водостойкий.

Назначение: для бетонных, деревянных, пластмассовых, металлических поверхностей; водно-дисперсионные краски и лаки, алкидные и акриловые эмали, масляные краски.

Нейлон

Особенности: полиамид со всеми его характеристиками.

Назначение: водно-дисперсионные и масляные краски.

Войлок

Особенности: экологичный, обрабатывает разнообразные поверхности.

Назначение: краски с агрессивными растворителями.

Ниточная (нитяная) шубка

Особенности: распушенная полиакриловая или нейлоновая нить.

Назначение: водно-дисперсионные и масляные краски.

Резина

Особенности: прижимной обойный валик.

Назначение: выгонка воздуха и повышение адгезии обоев.

Микрофибра

Особенности: микроволокна, высокая впитываемость и отдача.

Назначение: подходит для антисептиков, пропитки, грунтовки, глазури, красок на водной основе; гладкие и слегка шероховатые поверхности.

Силикон

Предназначен для нанесения декоративных орнаментов.

Кожа

Используется для венецианской штукатурки.

Виды роликов

Ролики изготавливают:

из пластмассы;

из алюминия;

из древесины.

Наиболее дешевы валики из пластика — их проще изготавливать. Ролики могут производиться с соединительным швом или без него. Удобнее работать с бесшовным роликом, так как он двигается более плавно, ровнее наносит краску на поверхность.

Метод крепления шубки относит любой валик к одному из видов:

Наклеенный, когда мех под углом наклеивают на ролик без образования шва. Качество обработки поверхностей повышается, производить такие валики недорого, но они служат недолго из-за разрушения клея агрессивными красками.

Термически запрессованный, когда шубка впаивается в каркас валика термообработкой. Шубки отличаются цельностью и отсутствием шва, долговечностью, высоким качеством обработки поверхностей.

Надетый, когда шубку надевают на ролик, не приклеивая и без термофиксации. Инструменты отличаются долговечностью, недорогие, но из-за шва на шубке снижается качество покраски.

Как влияет тип краски на выбор валика

Выбор валика связан с тем, каким типом краски будут вестись работы:

агрессивными ЛКМ (лакокрасочными материалами), содержащими растворитель, эмалями, лаками, масляными красками;

водно-дисперсионными, водоэмульсионными, акриловыми, грунтами, пропиткой;

штукатурками и структурными красками.

С агрессивными красками работают валиками с шубками, содержащими полиамид, характеризующийся износостойкостью. Благодаря его структуре можно красить грубые и шероховатые поверхности.

С водно-дисперсионными красками работают валиками с полиакрилом или полиамидом, схожими по структуре. Но у полиакрила ниже износостойкость. Шершавые защитные покрытия наносят валиками с полиэстеровой шубкой, волокно которой схоже с ватой или синтепоном. Такие валики отличаются хорошей впитываемостью и удержанием краски, не оставляют ворсинок, долговечны.

Поролон (из пенного полиэстера) подходит для водных или клеевых красок, т. к. растворители в эмалях, масляных красках, лаках разъедают его.

Агрессивные краски, эмали, лаки наносят валиками с искусственным мехом.

Декоративные штукатурки и рисунки формируют структурными валиками.

Рекомендации по выбору валика

Как выбрать валик для покраски, какой инструмент лучше?

Предлагаем воспользоваться несколькими советами:

Поролоновый валик станет образовывать меньше брызг, если им не водить по поверхностям очень быстро.

До начала работ велюровым инструментом сделайте тренировочную покраску, чтобы приобрести опыт.

Пользуйтесь ванночкой для раскатки краски, а не картоном или бумагой.

Новые валики обязательно помойте в воде с мылом, чтобы удалить ненужные ворсинки.

Если краска латексная, валик нужно предварительно увлажнить. Чем больше диаметр валика, тем меньше вы испачкаетесь.

Если работаете одним валиком с несколькими красками, начните со светлой.

Используйте удлиняющую рукоятку валика для покраски стен с потолком.

Если окрашиваете потолок, не берите большой валик — руки будут быстро уставать от его веса.

Если пока не пользуетесь валиком, оберните его, чтобы он не засох.

Закончив работу, валик промывают растворителем или водой в зависимости от типа краски.

Для каждой разновидности краски и обрабатываемой поверхности рекомендуется выбрать свой вид валика для покраски: водоэмульсионка и акрил наносятся натуральной шубкой из овчины со средним либо длинным ворсом, поролон не подходит для агрессивных красок, а для велюра нужна опытная рука, иначе будут видны любые погрешности работ. Для покраски стен учитывайте их материал и подбирайте соответствующую шубку.