Какие цветы посадить на даче в марте?

Стартовал дачный сезон. Владельцы участков начали высаживать рассаду, чтобы ускорить цветение. Тем не менее, не все цветы подходят для раннего выращивания. Общественная Служба Новостей выяснила, какие цветы сажают на рассаду в первый месяц весны.

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Петуния

Ампельные сорта петунии сеют на рассаду в первые 10 дней марта, крупноцветковые – во вторые, мелкоцветковые – в 20-х числах. Цветение петуний начинается через 55-95 дней (в зависимости от сорта) с момента всходов.

Лобелия

Первые цветы лобелии появляются только спустя два-два с половиной месяца после посадки, в связи с чем ее и высаживают в первых числах марта. Важно не засыпать семена растения грунтом, а высеивать поверхностно. Лобелия не терпит засухи, поэтому нуждается в регулярном поливе.Львиный зев

Посев происходит в первой половине марта. При уходе за рассадой не следует заливать ростки, а спустя три недели важно пересадить молодое растение в отдельную емкость.

Эхинацея

Отличительной особенностью эхинацеи являются ее яркие краски. Однако это растение зацветает лишь спустя год после посадки. Поэтому эту рассаду необходимо засеять до третьей декады марта.

Лобулярия

Этими цветами часто высаживают городские клумбы в период с десятых чисел марта до первой недели апреля. Чтобы семена проросли, их присыпают влажной землей. Первые восходы появятся спустя 10-12 дней.

Вербена

Вербена не только красива, но и неприхотлива – ее цветение продолжается до первых заморозков. Семена необходимо высадить до 20 марта. Ростки взойдут спустя 15-20 дней, а пикировку начнут проводить со второй половины мая.

Азарина лазающая

Азарина – это лиана. Она достигает пятиметровой высоты. Для активного роста нужно произвести посев на рассаду до конца марта.

Иберис

У этого цветка – приятный запах. С его помощью оформляют альпийские горки. Цветение начинается в мае-июне, а сами семена, как правило, высеивают в марте, а пересадка в открытый грунт проводится в мае.

Клеома

Цветение клеомы начинается в июне и продолжается до заморозков. Семена высеивают в марте на глубину в полтора сантиметра. Пикировка происходит в мае.

Кобея лазающая

Этим вьющимся растением украшают балконы и беседки. Оно высаживается на рассаду до 20-х чисел марта. Семена рекомендуется обработать в стимуляторе роста. Культуру высаживают на участок только в начале лета во избежание весенних заморозков.

Виола

Это растение, также известное как «анютины глазки», высаживают ранней весной, а иногда и в конце феврале. Первые цветы появятся только через три-три с половиной месяца. До появления всходов температура должна быть выше 20 градусов.

Условия посева

Существует несколько базовых правил, которые необходимо соблюдать в процессе посева. Во-первых, небольшие семена следует высеивать в широкие ящики или контейнеры, а затем производить пересадку. Большие семена можно сажать сразу в отдельные емкости.

Большинству из этих растений для рассады подойдет обычный универсальный грунт. Однако важно помнить, что цветочная рассада любит яркий рассеянный свет и температуру в 15-18 градусов выше нуля. Холодостойкие цветы можно переносить на дачный участок в начале мая, теплолюбивые – поздней весной или в начале лета.

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