Домохозяек призвали класть чайные пакетики в унитаз

Убрать загрязнения на унитазе удастся с помощью чайного пакета. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, благодаря применению чайных пакетов можно избавиться от такой популярной проблемы, как желтый налет на унитазе. Для этого они предложили положить использованный чайный пакет на загрязненный участок и оставить на ночь. После этого, заверили эксперты, очистить унитаз будет гораздо проще.

Ранее в этот же день домохозяйкам рассказали об эффективности пищевой соды, а также кипящего молока с корицей в решении проблемы сильного запаха табака в квартире.