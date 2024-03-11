Какой пылесос лучше всего покупать и для чего

Многим кажется, что при выборе пылесоса главное — взять самый мощный. Но на деле это совсем не так.

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Традиционные пылесосы. Они обладают несколькими преимуществами перед остальными видами. Лучше умных и вертикальных пылесосов эти устройства в том, что они: мощнее (максимальная мощность всасывания — до 600 Вт), имеют хороший пылесборник и лучше очищают воздух от пыли, могут использоваться для уборки разных полов, мебели.

Вертикальные пылесосы. Выбирают их в основном из-за компактности и мобильности. По сравнению с обычными пылесосами они занимают мало места, их можно также в любой момент включить. Кроме того, такие модели могут иметь функцию влажной уборки. Существуют вертикальные пылесосы проводные и беспроводные. В целом их можно назвать промежуточным вариантом между классическим пылесосом и роботом-пылесосом.

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Роботы-пылесосы. Главное их преимущество в автономности. Они почти полностью или даже полностью избавляют вас от уборки. Мощность всасывания у них меньше остальных, объём пылесборника тоже. Работают такие модели от аккумулятора.

Итак, в целом традиционные пылесосы являются самыми мощными. Они подойдут для тех, у кого большая квартира. Вертикальные пылесосы лучше всего брать для уборки небольших помещений, однокомнатных и двухкомнатных квартир. Роботы-пылесосы имеет смысл приобретать тем, кто хочет реже убираться в квартире самостоятельно.