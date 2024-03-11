Почему кошки внезапно начинают носиться как угорелые

Многие владельцы кошек согласятся, что иногда их питомцы ведут себя очень странно. Например, вечером могут ни с того ни с сего начать бегать по всему дому. Вот чем это может быть вызвано.

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Нехватка внимания и лишняя энергия. Кошкам тоже может становиться скучно, ведь они по природе очень любопытны. Если питомец долгое время проводит в закрытом пространстве, то у него накапливается много неизрасходованной энергии. Чтобы от неё избавиться, кошки начинают неожиданно бегать по всей квартире.

Потребность справить естественную нужду. Вам кот может начать носиться по всему дому из-за давления на блуждающий нерв. Это стимулирует работу кишечника и позволяет легче справить нужду.

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Привлечение внимания. Такое поведение кошки вы можете наблюдать с утра. Чтобы она не будила вас слишком рано, кормите её перед тем, как уйдёте на работу, а не сразу после своего пробуждения.

Паразиты и гормональная нестабильность. Клещи, блохи могут вызвать у кошек зуд и дискомфорт.