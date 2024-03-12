Противораковая вакцина для собак увеличивает время выживания почти в два раза

Опухоли угрожают не только людям, но и собакам. Но возможности лечения собачьих пациентов не так широки, как человеческих. Новая противораковая вакцина может улучшить ситуацию

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Как и у людей, у собак довольно часто встречаются различные опухоли. Особенно это касается пожилых и собак крупных пород. У людей постоянно растет арсенал лекарств и методов лечения, которые можно использовать для лечения рака. К сожалению, возможности лечения собак гораздо более ограничены.

Ветеринары обычно используют лучевую или химиотерапию, но их эффективность проблематична. Кроме того, лечение собачьего рака обычно труднодоступно, что также относится к его стоимости. Исследовательская группа под руководством специалистов Йельского университета в США, основываясь на том, что физиология людей и собак во многом схожа, создала новую версию метода лечения, который изначально предназначался только для людей, но может быть использован и у собак.

Профилактическая вакцина

В основе этого метода лечения лежит противораковая вакцина, направленная против факторов роста EGFR и HER2. Это белки, выработка которых заметно повышается при некоторых видах рака, например, раке груди или толстой кишки. Ученые разработали вакцину, которая индуцирует выработку поликлональных антител против белков EGFR и HER2. Результаты исследования были опубликованы некоторое время назад в рецензируемом журнале Translational Oncology.

За последние несколько лет ученые провели серию клинических испытаний с участием более 300 собак с различными типами опухолей. Оказалось, что при некоторых опухолях, с которыми собаки обычно живут около года, время выживания увеличивается почти вдвое. Например, у собак с остеосаркомой при нынешнем лечении шансы прожить год после постановки диагноза составляют около 35 процентов. Вакцина увеличила их шансы до 60 процентов.

В настоящее время команда Йельского университета готовит дальнейшие исследования, чтобы выяснить, можно ли использовать вакцину в качестве профилактики у здоровых собак. Вакцина может предотвратить развитие самой опухоли или подавить ее на ранней стадии. Такая вакцина способствовала бы счастливой жизни как собак, так и их хозяев.