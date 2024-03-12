Назван простой способ избавиться от пыли на мебели надолго

Убрать пыль на мебели в доме надолго удастся с помощью уксуса. Простой способ избавиться от загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

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Вместо того, чтобы проводить небольшую уборку ежедневно или через день, специалисты предложили взять глубокую емкость, налить в нее литр воды и добавить 200 миллилитров столового уксуса, после чего протереть получшившимся раствором поверхности в доме. Они пояснили, что благодаря средству на мебели появится защитный пылеотталкивающий слой, благодаря которому вредные частицы не будут оседать на ней так часто. Эксперты добавили, что избавиться от резкого запаха уксуса после уборки позволит проветривание помещений.

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