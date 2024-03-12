Как выбрать сковороду, чтобы не отравить себя и окружающих

Приготовление блинов — искусство, требующее не только мастерства, но и правильного инструмента — подходящей блинной сковороды, которая обеспечит равномерное пропекание теста и лёгкость в обращении. Однако помимо этих функциональных аспектов важно учитывать и безопасность материалов, из которых сделана сковорода. Диетолог и нутрициолог Юлия Васильева рассказала «Секрету» о влиянии разных видов материалов сковородок на здоровье и объяснила, как всё же выбрать правильную сковороду.

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лия Васильева сертифицированный диетолог и нутрициолог:

Из чего делают сковородки

То, из чего сделана сковорода, может повлиять не только на качество и вкус приготовленной пищи, но и на самочувствие человека. Особенно актуально это в Масленицу (в 2024 году она проходит 11–17 марта), когда блины пекут чаще и в больших количествах. Рассмотрим самые известные материалы и покрытия сковородок для приготовления блинов в разрезе их безопасности для здоровья.

Нержавеющая сталь

Сковороды из нержавеющей стали — пожалуй, самые безопасные с точки зрения материала. Они ценятся за долговечность и способность выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредные вещества. Такие сковороды не взаимодействуют с пищей, сохраняя её вкус и аромат.

Однако при использовании посуды из нержавеющей стали без антипригарного покрытия есть риск пригорания, а это особенно критично для блинов. Обычно эту проблему решают за счёт использования большего количества масла при готовке.

Только это уже чревато негативными последствиями для фигуры и здоровья: большое количество масла увеличивает калорийность блюд и способствует повышению холестерина.

Решить эту проблему поможет лайфхак — предварительный нагрев сковороды. Благодаря этому создаётся тонкий слой пара между продуктом и поверхностью сковороды, что помогает предотвратить пригорание.

Чугун

Во многих семьях мамы и бабушки привыкли готовить блины на чугунных сковородках. И чугун действительно отличный материал: он медленно нагревается и хорошо распределяет тепло, а блины на таких сковородках пропекаются равномерно.

Но со временем такие сковородки «обрастают» естественной антипригарной поверхностью — жировыми отложениями от приготавливаемой пищи. Если за ними не ухаживать, этот накопленный жир попадает в еду, что может повлиять не только на вкус блюд, но и на здоровье. А ещё чугун может ржаветь.

Чтобы этого избежать, важно регулярно проводить процесс «перезапуска» сковороды. Он подразумевает тщательную очистку от старых жировых отложений и создание нового антипригарного слоя (смазывание маслом).

Чугун с эмалированным покрытием

Более современный вид чугунных сковородок — с эмалированным покрытием. Они также обладают отличной теплопроводностью и равномерно распределяют тепло. При этом эмалированное покрытие предотвращает появление ржавчины и не требует большого количества масла.

Однако при повреждении покрытия чугун может начать взаимодействовать с кислотами в пище, что грозит высвобождением вредных металлов. Поэтому очень важно следить за состоянием сковородки и по возможности использовать неострые лопатки.

Алюминий

Алюминиевые сковороды лёгкие и хорошо проводят тепло. Однако при их выборе крайне важно обращать внимание на покрытие и его качество. При его повреждении алюминий может попадать в пищу, что способно вызвать проблемы со здоровьем.

Поэтому при выборе алюминиевой сковороды важно удостовериться в наличии качественного антипригарного покрытия, которое предотвратит контакт пищи с алюминием.

Титан

Сковороды из титана или с титановым покрытием поверх алюминиевого сердечника отличаются устойчивостью к коррозии и царапинам, а в случае алюминиевой основы — ещё и лёгкостью. Такие сковороды не взаимодействуют с пищей и не выделяют вредных веществ даже при высоких температурах. Однако их стоимость может быть выше по сравнению с другими видами сковородок.

Тефлоновое покрытие

Тефлон — самое распространённое антипригарное покрытие для кухонной посуды во всём мире. Но несмотря на ряд преимуществ, оно ещё и одно из наиболее опасных. Согласно исследованиям, при перегревании выше 260°C, а также повреждении покрытия оно может выделять токсичные соединения (перфтороктановую кислоту PFOA), которые используются при производстве.

Поэтому сковороды с тефлоновым покрытием рекомендуют использовать с особой осторожностью — или вовсе отказаться от них, особенно старых.

Керамическое покрытие

У керамических сковородок антипригарные свойства обеспечиваются без использования вредных химических веществ, таких как PFOA, которые встречаются в традиционных антипригарных покрытиях. В то же время керамическое покрытие требует бережного обращения, поскольку более склонно к царапинам и повреждениям, что сокращает срок его службы.

Чем грозит использование некачественной сковородки

Употребление пищи, приготовленной в посуде низкого качества или из вредных материалов, может иметь непредвиденные и часто серьёзные последствия для здоровья.

Такие вещества как перфтороктановая кислота (PFOA) в некоторых антипригарных покрытиях могут выделяться при нагревании и попадать в пищу. Эти химические соединения потенциально токсичны и считаются фактором риска развития различных заболеваний и патологий, в том числе болезней почек и печени, а также бесплодия.

А постоянное употребление пищи, приготовленной во «вредной» посуде, может способствовать развитию или усугублению уже имеющихся проблем со здоровьем.

Например, соединения фтора и тяжёлые металлы, такие как свинец и кадмий, могут накапливаться в организме и влиять на функции щитовидной железы, а также ухудшать состояние при астме или аллергиях.

Как ухаживать за сковородкой

Правильный уход за сковородой не только продлевает срок её службы, но и обеспечивает безопасность и высокое качество приготовленных блюд. У каждого материала есть свои особенности, но общие правила одинаковы для всех.

Старайтесь не использовать острые металлические лопатки, которые могут навредить покрытию. Отдавайте предпочтение деревянным, силиконовым или пластиковым инструментам. После каждого использования очищайте сковороду. Для этого дайте ей немного остыть, затем помойте её в тёплой воде мягкой губкой. Избегайте абразивных средств и жёстких щёток, которые могут повредить поверхность, особенно если это сковорода с антипригарным покрытием. После мытья тщательно высушите сковороду. Лучше всего использовать мягкое полотенце или оставить сковороду на открытом воздухе до полного высыхания. Влажная сковорода в закрытом ящике может заржаветь, особенно если речь идёт о чугуне. Храните сковороду в сухом месте. Если у вас несколько сковород, которые вы храните одну в другой, положите между ними бумагу или мягкую ткань, чтобы избежать царапин на поверхности.