Крупнейшие производители намерены скорректировать в меньшую сторону цены на корма для домашних животных. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Издание напоминает о том, что Федеральная антимонопольная служба начала контролировать стоимость кормов для животных. Она выяснила, что на этом рынке «коллективно доминируют» группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». Их доля в общем объеме продаж кормов для кошек и собак в 2023 году в России оценивается в 73,1%, указала служба. Также уточняется, что ФАС провела работу с монополистами.

В публикации издания говорится, что фирмы возьмут на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак. Кроме того, сообщается о планах ООО «Нестле Россия» уменьшить стоимость кормов бюджетного бренда «Дарлинг».

Mars занимается производством популярных кормов Whiskas, Kitekat, Chappi, Pedigree, Perfect Fit, Royal Canin. Nestle выпускает продукцию под марками Felix, «Дарлинг», «Гурмэ», Purina One, Pro Plan.

Также издание выяснило, почему российские производители кормов для животных не спешат вытеснять иностранцев.

«Проблем тут, как всегда, сразу несколько. Дорожают рабочие руки, услуги, оборудование. Но одна из главных сложностей – дорогие кредиты», – говорится в публикации.

По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, при текущих ставках заниматься расширением или производством с нуля крайне сложно.

Ранее сообщалось, что данных, поступивших от ветеринарной службы Сербии по выявленным нарушениям в кормах для домашних животных от сербского предприятия Farmina, недостаточно для снятия ограничений на их ввоз в Россию.