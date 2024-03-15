«Волшебный» инвентарь и «элитные» удобрения: схемы мошенников против дачников

«Комсомольская правда» рассказала о способах, с помощью которых мошенники заставляют дачников тратить крупные суммы денег. В числе наиболее распространенных схем - продажа «волшебного» инвентаря, семян несуществующих растений и «элитных» удобрений.

© РИА Новости

Бракованные семена и выдуманные растения

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал «КП», что дачники часто попадаются на уловки мошенников, продающих семена и саженцы. Некоторые мошенники просто не присылают товары после оплаты, другие отправляют бракованные семена или дешевый сорт вместо дорогого.

«Проблема в том, что выявить обман сразу невозможно. <…> Правда всплывет только через несколько месяцев, когда все созреет. А по саженцам покупатель вообще поймет, обманули его или нет, только через несколько лет», - подчеркнул Туманов.

Некоторые мошенники промышляют продажей выдуманных сельхозкультур. К примеру, одна из компаний придумывает сорта растений «с повышенной урожайностью».

«Разумеется, после обмана народ пишет о них большое количество негативных отзывов. Но фирма скупает в интернете так много рекламы, что этот негатив просто перекрывается агрессивным маркетингом», - предупредил Туманов.

По его словам, у рынка вымышленных растений миллиардные обороты.

«Элитные» удобрения

Пространство для мошенничества существует и на рынке удобрений, рассказал Туманов. По его словам, на покупателях хорошо работает прием, когда к названию удобрения добавляют «эко». Также в России продают удобрения, сделанные из овечьей шерсти, отметил Туманов.

«Но это ведь ахинея. Не может шерсть иметь какой-либо эффект для удобрения почвы», - подчеркнул он.

По словам эксперта, мошенники также смешивают примитивные удобрения и выдают их за элитные средства, повышая цены в сотни раз по сравнению с аналогами.

В одном из случаев производители используют давно известное простое средство - кальциевую селитру. Конкретные ингредиенты они не указывают, а пишут лишь пропорции действующих веществ - азота и кальция. По этим показателям Туманов сделал вывод, что речь идет о разбавленной кальциевой селитре.

«Только она стоит 120 - 150 рублей за килограмм, а «чудо-препарат» - 400 - 500 рублей за маленькую 10-граммовую баночку!» - рассказал эксперт.

Чудо-инвентарь

Туманов рассказал, что дачники часто попадаются на рекламу различного «чудо-инвентаря», якобы позволяющего повысить эффективность труда в несколько раз. К примеру, в интернете рекламируют «волшебную» лопату, благодаря которой пожилая женщина якобы «может копать быстрее, чем пять здоровых мужиков».

«Знаю людей, кто такие лопаты покупал. Кто-то действительно пользуется, но большинство после первой же попытки разочаровались», - отметил Туманов.

Как защититься от мошенников

Эксперт посоветовал читать отзывы о семенах, саженцах и об инвентаре перед их покупкой - но не на официальных сайтах продавцов, а на независимых сайтах с отзывами. Там тоже могут оставлять фальшивые комментарии, но будет и много реальных оценок.

Туманов отметил, что насторожить покупателя должна компания, рекламирующая свои семена в назойливых всплывающих сообщениях. Он подчеркнул, что фирмы с хорошей репутацией «работают в более спокойном режиме».

Самым надежным вариантом, по мнению Туманова, будет самостоятельно добраться до питомника с хорошими отзывами в интернете.