Ветеринар рассказала о последствиях поедания кошками блинов

Каждый хоть раз, но слышал поговорку «Не все коту масленица», однако с медицинской точки зрения добавление в рацион питомца блинов может навредить его здоровью. Об этом рассказала ветеринар Юлия Богданова.

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Специалист отметила, что блины могут провоцировать у кошек аллергическую реакцию, чесотку, диарею и даже обострить хронические недуги.

— Конечно, на масленичной неделе котам перепадали и блинчик, и творог, и сметана, и масло. Однако ветеринарные врачи не рекомендуют добавлять блины в рацион котов и других домашних питомцев, — подчеркнула Юлия Богданова.

Одной из причин плохого влияния блинов на организм кота медик назвала их высокую калорийность. Высокоуглеводная пища, по мнению ветеринара, может обострить у питомца такие заболевания, как почечная недостаточность, панкреатит и гастрит, передает РИА Новости.

11 марта в России стартовали праздничные гулянья в честь начала Масленой недели. В этот период в стране устраивают массовые мероприятия, сопровождающиеся поеданием блинов. О самых полезных начинках для них рассказала диетолог Елена Соломатина.

Залог вкусных блинов — выбор качественной продукции. Об этом сообщил директор нижегородского филиала ФГБУ Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных Ирина Петрова.