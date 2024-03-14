Как благоустроить спальную зону в квартире-студии

У обладателей квартиры-студии, где в одном пространстве обычно расположено сразу несколько зон, часто возникает вопрос: как обустроить спальную зону, чтобы создать уютное место для сна? Тимур Джуманиязов, продавец-консультант отдела «Декор», делится советами, как это сделать удобно и красиво.

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Расположение и наполнение спального места

Если вам важно сохранить личное пространство даже в студии, то лучше не размещать спальную зону напротив входной двери — это поможет сохранить приватность. А при помощи мобильной перегородки в виде ширмы, открытого стеллажа или шторы вы сможете создать еще более уединенную зону, где можно разместить кровать.

При выборе кровати отдавайте предпочтение моделям с мягким изголовьем, чтобы добавить уюта. Если говорить о стиле, то лучше выбрать минималистичную модель. Такие кровати выглядят достаточно лаконично на небольшой площади.

Чтобы оградить себя от лишних забот, при подборе материала обивки отталкивайтесь от практичности. Изголовье из эко-кожи или кожи не впитывает пыль, его можно протирать влажной тряпкой во время уборки. Также стоит рассмотреть флок — довольно легко очищаемую ткань, которая хорошо смотрится в современных интерьерах.

Часто хозяева небольших квартир сталкиваются с проблемой отсутствия места для хранения. Поэтому функциональнее выбирать кровати с ящиками для белья — это не только решит вопрос «куда складывать постельное белье?», но и сэкономит пространство.

Выбирая матрас, стоит обратить внимание на модели с независимым пружинным блоком — это обеспечит анатомичную поддержку тела, и такой матрас не будет провисать. А дольше сохранить его поверхность чистой поможет наматрасник на резинках.

Грамотное освещение

При организации освещения обратите внимание на то, что в спальной зоне яркое освещение вам не понадобится. Поэтому можно остановиться на двух источниках освещения: основном верхнем свете и прикроватном.

В минималистичный интерьер удачно впишется люстра с большим количеством плафонов круглой формы, объединенных в симметричную конструкцию. Если вы предпочитаете классические стили, то в спальную зону впишется потолочный светильник в форме канделябра. Кроме того, источником верхнего света могут выступить и точечные споты.

В качестве прикроватного освещения можно использовать настенные или подвесные светильники. К примеру, люстра-подвес в форме бутылки органично дополнит спальную зону в стиле лофт. А настенное бра в форме круга подойдет для стиля хай-тек.

Для спальной зоны лучше всего подойдет мягкий и рассеянный свет. Он поможет создать уютную атмосферу, чтобы расслабиться после рабочего дня. А чтобы это смотрелось стильно и не занимало много места, стоит обратить внимание на приборы с матовым покрытием, закрытыми плафонами или с направленным вверх светом.

Вам стоит позаботиться о том, чтобы в этой части студии свет становился приглушенным. Для этого необходимо установить диммер — устройство, которое регулирует уровень мощности свечения электрических приборов за счет понижения напряжения.

Текстиль для спальной зоны

Текстиль — важная составляющая любой квартиры и студия тут не исключение. Ведь это не только постельное белье и покрывала, но и шторы, декоративные подушки и даже обивка мебели. Все это помогает украсить пространство, добавить уюта, задать настроение и подчеркнуть характер владельца.

При оформлении спальной зоны не забывайте о сочетаемости цветов. Воспользуйтесь правилом пропорции цвета 60/30/10, где 60% — основной цвет, в котором выполнены стены и основная мебель (шкаф, диван, стол), 30% — дополнительный цвет, который применим к небольшим предметам мебели (кресла, стулья, тумбочки) и 10 % — цвет, благодаря которому расставляются акценты (шторы, покрывала и другой текстиль).

Рассмотрим варианты цветовой совместимости на примере коричневого. Это универсальный цвет, который подойдет для таких стилей интерьера, как минимализм, классика, лофт и скандинавский. Попробуйте примерить на вашу кровать комплект постельного белья в серо-коричневом цвете. В дополнение постель можно застелить пледом в похожем оттенке с имитацией крупной вязки. За счет игры с фактурами спальная зона уже заметно преобразится. А сверху поместите несколько подушек в той же коричневой цветовой гамме, чтобы добиться лаконичности, или поэкспериментируйте и добавьте яркий акцент в виде подушек горчичного цвета.

Для комфортного сна лучше остановиться на практичных тканях из натуральных волокон, которые приятны на ощупь и прослужат вам долгое время. К таким тканям относят бязь, сатин, поплин. Бязь отличается прочностью за счет плотного переплетения нитей и обладает антистатическим свойством. Сатин же более износостойкий (сохраняет внешний вид и свойства до 300 стирок), чем бязь, и на ощупь мягче. Однако белье из сатина будет скользить.

Чтобы была возможность отдохнуть до наступления темноты, необходимо подобрать средство защиты от дневного света. Плотная штора блэкаут придется в спальной зоне как нельзя кстати.

Декор для спальной зоны

Финальным штрихом в обустройстве вашей зоны для сна будет декорирование. С его помощью можно задать правильное настроение, чтобы и при пробуждении, и при подготовке ко сну вы чувствовали себя комфортно.

Добавьте зеленых акцентов. Поставьте пару растений, которые будут оживлять пространство. Это может быть небольшой суккулент, который не нуждается в частых поливах. Или неприхотливый замиокулкас с блестящими листьями необычной формы.

Еще одно интересное решение — зеркало. Оно позволит визуально расширить пространство. Можно сделать зеркальное полотно над кроватью или же поставить напольную модель в человеческий рост — приставное зеркало или псише (зеркало на стойке). Поставив такое зеркало рядом с окном, вы добавите помещению больше света.

Такие аксессуары как арома-диффузор или ароматические свечи помогут отделить спальную зону в студии, хоть и не визуально. Главное, чтобы у них были ненавязчивые, легкие ноты: лаванда, хлопок, кашемир, шалфей.

Придерживаясь этих советов по благоустройству спального места в студии, вы сможете создать наиболее комфортное пространство и отделить его от остальной части квартиры.