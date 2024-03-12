Как отучить кошку царапаться и кусаться: шесть советов

Питомцы у всех разные, но проблемы у хозяев часто совпадают: кошка кусает, царапается, дерет мебель. Почему кошка это делает и как отучить ее от поведения, доставляющего столько неудобств? Мы собрали лайфхаки зоопсихологов и ветеринаров, связанные с приручением и воспитанием тех, кто обычно гуляет сам по себе.

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Первый совет: домашняя кошка должна иметь достаточное количество игрушек и физической активности, чтобы тратить свою энергию без вреда для окружающих людей и мебели.

Второй совет: хорошая кошка социализирована, у нее нет недостатка внимания со стороны хозяев, с ней часто играют (не руками и ногами, что важно, а специальными "удочками", шариками и "мышками"), разговаривают, гладят.

Третий совет: поощрение питомца. Сухой корм для кошек или специальное лакомство подойдут в качестве угощения за примерное поведение.

Четвертый совет: задаваясь вопросом, как наказать кошку, можно усугубить ситуацию. Так, бить животное за то, что оно следует инстинктам, плохая идея. Важнее показать, кто в доме хозяин, стать альфой в вашей маленькой стае.

Пятый совет: для тех, чья кошка дерет мебель и игнорирует когтеточки, придумали специальный спрей, который можно брызгать на предметы интерьера. Хвостатого отпугнет его запах.

Шестой совет: если ничего не помогает, лучше обратиться к ветеринару, зоопсихологу, поведенческому специалисту для дополнительной помощи и консультации.

Тем временем траты россиян на домашних животных выросли почти до 40 тысяч рублей в год.