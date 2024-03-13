Можно ли дома ходить в обуви

Для россиян вопрос, снимать ли грязную обувь в доме, не стоит. Но в каждой стране свои правила и культура: во многих американских и европейских домах люди свободно разгуливают по комнатам в сапогах или кроссовках. Конечно, не зимой и не везде, но это распространено. Что думает наука на этот счёт, рассказали учёные.

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Большинство исследователей согласны в том, что уличную обувь дома лучше всё-таки снимать.

Доказательство № 1

Учёные из Университета Маккуори в Австралии в 2023 году опубликовали результаты своего исследования, в котором говорится, что 60% пыли в наше жилище попадает из внешних источников. А на подошве обуви, как известно, остаются грязь, частички фекалий, мышьяк, свинец, медь, хром, марганец и другие опасные соединения. Это всё может серьёзно навредить здоровью.

Доказательство № 2

Результаты исследования 2017 года, которое проводили учёные из Фармацевтического колледжа Хьюстонского университета в Техасе, показали, что на обуви сохраняет активность Clostridium difficile. Это бактерия, которая может вызвать инфекционную диарею и псевдомембранозный колит. С улицы она легко попадёт в дом через грязные ботинки.

Стоит ли ходить босиком

В то же время ходить дома босиком врачи тоже не советуют. Такая привычка может привести к развитию грибка, травмам и трещинам на пятках. Так что тапочки в помощь. О том, как их правильно выбрать, рассказали в этом материале.