Назван способ убрать желтизну на пластике в доме

Убрать желтизну с пластиковых поверхностей в доме, в том числе с окон, поможет димексид. Простой способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

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Средство можно купить в аптеке. Им необходимо пропитать губку, которой следует протереть загрязненную поверхность. Наиболее проблемные участки рекомендуется обрабатывать дольше остальных. Затем димексид нужно смыть и протереть поверхность куском ткани.

Эксперты предупреждают, что в некоторых случаях загрязнение не удастся устранить полностью за одну процедуру. В таком случае поверхность стоит обработать повторно.