Кинолог раскрыл правила знакомства собак

Правила знакомства собак друг с другом раскрыл в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Как правило, собаки самостоятельно решают, с кем и когда им общаться. Но собаководу стоит соблюдать ряд правил, которые помогут избежать конфликтных ситуаций с другим животным. Даже обладателям самых дружелюбных и общительных собак нужно контролировать процесс общения своих питомцев с другими. Не все питомцы одинаково любят общаться с сородичами, есть пугливые собаки, которые не готовы дружить с каждым встречным. Поэтому каждому хозяину важно знать, как правильно знакомить собак Владимир Голубев Кинолог

Общение с сородичами — важная часть социализации собаки. Задача хозяина — не допускать конфликтных ситуаций и формировать спокойную реакцию своего питомца на других собак, отметил эксперт.

«Прежде чем знакомить своего питомца с другой собакой, всегда спрашивайте разрешения у ее хозяина. Прежде чем выбрать друга для своей собаки, поинтересуйтесь у хозяина другого питомца о его характере, манерах и о том, насколько он готов (или не готов) к знакомству с сородичами. Только после того, как другой собаковод разрешил взаимодействие, вы можете подойти к его любимцу со своей собакой», — посоветовал Голубев.

Ошибки при знакомстве могут создать множество проблем, начиная от перевозбуждения и формирования острой реакции на других собак, заканчивая серьезными конфликтами. Поэтому процесс взаимодействия животных всегда должен быть под контролем хозяина, подчеркнул собеседник «Мосленты».

Важно всегда следить за состоянием своего питомца в конкретный момент. Даже если ваш любимец обычно дружелюбен и общителен, в какой-то из дней он может не захотеть общаться с другими собаками «В любой момент вы должны быть уверены, что ваша собака не проявит агрессию к сородичу, что она готова общаться с конкретным питомцем, не причиняя ему вреда. Кроме того, грамотно считывайте сигналы, которые подает собака: если она, например, отвернула голову, перевозбуждена или напугана, лучше продолжить прогулку в одиночестве, чтобы не спровоцировать конфликт», — заявил специалист.

При знакомстве обе собаки должны быть на провисшем поводке, продолжил он. Натянутый поводок провоцирует перевозбуждение питомца. В таком состоянии собаки могут создать конфликтную ситуацию. Если собаки быстро движутся навстречу друг другу, чтобы познакомиться, хозяевам стоит двигаться вместе с ними, не натягивая поводков.

«В процессе общения животных, если вы не замечаете назревания конфликта, не стоит постоянно одергивать своего пса, так вы только помешаете собакам», — отметил кинолог.

Не менее важно вовремя заканчивать коммуникацию, добавил он.

«Если вы заметили, что собаки переходят от игры к активным агрессивным действиям или один из питомцев подает предупреждающие сигналы — например, скалится, ложится на пузо как бы затаившись, лучше всего заканчивать коммуникацию, чтобы она не перешла в проявление агрессивного поведения. Любой конфликт между собаками проще предотвратить, чем позже пытаться разнять питомцев: это будет небезопасно как для животных, так и для их владельцев», — объяснил эксперт.

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