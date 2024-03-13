Где опасно клеить обои в доме

От поклейки обоев лучше отказаться в ванной, прихожей и на кухне. Опасные для этого вида отделки стен помещения в доме назвала эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, пишет издание «БелНовости».

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По словам специалистки, в ванной обои не стоит клеить не из-за того, что они могут намокнуть. Тычино предупредила, что такое покрытие может спровоцировать распространение плесени и будет постоянно отклеиваться.

«А воздух в помещении из-за плохо сохнущих стен будет постоянно казаться спертым и затхлым», — добавила дизайнер.

Кроме того, лучше отказаться от обоев в прихожей и коридоре — там они будут пачкаться из-за верхней одежды и постоянно перемещаемых предметов (например, спортивного инвентаря). Тычино также не советует клеить обои на кухне, особенно рядом с плитой.

«В старых квартирах или частных домах не следует оклеивать стены обоями вблизи каминов. Они могут отклеиться, пожелтеть, и, в конце концов, это опасно», — заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили, что краска для отделки помещений может оказаться взрывоопасной. Особенно это касается дешевых материалов — они содержат соединения ртути и свинца, а также вредные промышленные отходы.