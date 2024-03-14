Пять бюджетных способов освежить интерьер

За окном пасмурно, сыро и невероятно тоскливо. Как впустить яркую весну в интерьер, не потратив солидную сумму, «Клопс» рассказала редактор журнала «Калининградские дома» Елена Федотова.

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1. Вазы интересных форм и цветы

Эксперт посоветовала приобрести две вазы: одну прозрачную шарообразную, а вторую цилиндрическую, высокую, из жёлтого или зелёного стекла.

«В шар ставим тюльпаны: не три хилых цветочков, а добрую дюжину, а в высокую— ветки форзиции и ждём, пока они зазеленеют листвой и распустятся жёлтым цветом. Можно выбрать и другие ветки, да и круглая ваза без цветов тоже неплохо смотрится», — добавила Елена Федотова.

2. Яркий плед на диван и подушки в цветочек

Голубой или зелёный плед на диване в гостиной освежит интерьер. Подушки выбираем разных цветов:

белую, в цвет пледа, но другого оттенка, с яркими цветами или любым другим флористическим принтом.

3. Заменить постельное бельё

«Однотонные решения для кровати весной — это скучно и банально. Поэтому покупаем два новых однотонных комплекта: белое и цветное – нежно-голубое, розовое или жёлтое. И миксуем их между собой, когда заправляем кровать», — советует Елена.

Однотонный комплект лучше если будет из гладкой ткани, без рубчика. А второй могут украшать мелкие цветочки

4. Диффузор с запахом сирени в ванной

«Весну надо не только видеть, но и чувствовать! На полку в ванной поставьте ароматизатор с запахом сирени или цветущих лугов», — говорит эксперт.

Застиранные полотенца в ванной заменяем новыми, пушистыми, весенних цветов: зелёного, жёлтого, оранжевого. Под них подбираем дозатор для мыла и стаканчик для зубных щёток. Меняем шторку и кладём на пол светлый льняной или хлопковый коврик.

5. Бабушкин сервиз и бокалы из цветного стекла на кухне

Купите новые тарелки двух размеров и цветов, чтобы миксовать их при сервировке.

«Если остался цветочный сервиз от бабушки, то этой весной вы в выигрыше. Во-первых, нынче мода на винтаж, а во-вторых, они будут роскошно смотреться на столе вместе с однотонными белыми тарелками и цветными хлопковыми салфетками или скатертью», — поделилась Елена Федотова.

Бокалы тоже необходимо поменять: стаканы для воды выбираем из цветного стекла, а для игристого — тонкостенные флюте.