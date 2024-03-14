Чем нашатырь может помочь в хозяйстве

Избавиться от пятен на диване удастся с помощью нашатыря. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

© Lenta.ru

По словам специалистов, нашатырный спирт в сочетании с лимонным соком является эффективным средством очистки дивана от пятен, которое позволит убрать с мебели даже жирные следы.

Для его приготовления следует смешать лимонный сок с нашатырем в соотношении 1:2, после чего нанести на проблемную область и потереть. При этом эксперты предупредили, что перед применением средство необходимо протестировать на незаметном участке, так как под воздействием лимонного сока ткань обивки может стать светлее.

Ранее домохозяйкам посоветовали убирать желтизну на пластике в доме, в том числе на пластиковых окнах, с помощью димексида.